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Більше не брюнетка — Селена Гомез вразила зміною образу

27 листопада 2023 13:23
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Більше не брюнетка — Селена Гомез вразила зміною образу
Акторка та співачка Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Селена Гомес завершує рік у новому образі. 31-річна артистка, яка зараз перебуває в Парижі, вразила модною зачіскою на нових фото.

Розкішну зачіску показала в своїх Instagram Stories.

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Селена Гомес змінила колір волосся

Красуня відома своїм темним кольором волосся, який вона не змінювала роками. Але нещодавно вона з'явилася на людях зі світлим кольором та новою довжиною волосся.

 

Акторка та співачка Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/
Акторка та співачка Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Акторка та співачка Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/
Акторка та співачка Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/

На фото світлі пасма спадають об’ємними хвилями на груди. До речі, традиційно Гомес підібрала відверте вбрання, яке робило акцент на її пишному декольте. Зачіску Гомес зробив знаменитий перукар Філіпа Верхейєн. Артистка позувала в чорному твідовому блейзері від Valentinо. Допонила образ ясркавим макіяжем.

Минулого місяця волосся Гомес виглядало кардинально інакшим, коли вона була на заході Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health. Вона виглядала шикарно зі стрижкою "боб".

Селена експериментувала з різною довжиною, текстурою та кольорами — ще у 2019 році вона додала своєму волоссю медово-русявий колір у стилі омбре.

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