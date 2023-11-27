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Больше не брюнетка — Селена Гомез поразила переменой образа

27 ноября 2023 13:23
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Больше не брюнетка — Селена Гомез поразила изменение образа
Актриса и певица Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Селена Гомес завершает год в новом образе. 31-летняя артистка, которая сейчас находится в Париже, поразила модной прической на новых фото.

Гламурную прическу показала в своих Instagram Stories .

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Селена Гомес изменила цвет волос

Красавица известна своим темным цветом волос, который она не меняла годами. Но не так давно она появилась на людях со светлым цветом и новой длиной волос.

 

Актриса и певица Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/
Актриса и певица Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Актриса и певица Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/
Актриса и певица Селена Гомез. Фото: instagram.com/selenagomez/

На фото светлые пряди спадают объемными волнами на грудь. Кстати, традиционно Гомес подобрала откровенный наряд, сделавший акцент на ее пышном декольте. Прическу Гомес сделал знаменитый парикмахер Филиппа Верхейен. Артистка позировала в черном твидовом блейзере от Valentinо. Доложила образ ярким макияжем.

В прошлом месяце волосы Гомес выглядели кардинально иначе, когда она была на ивэнте Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health. Она выглядела шикарно со стрижкой "боб".

Селена экспериментировала с разной длиной, текстурой и цветами – еще в 2019 году она придала своим волосам медово-русый цвет в стиле омбре.

Напомним, Ева Лонгория в откровенных образах украсила страницы известного глянца.

Ранее Меган Фокс кардинально сменила имидж.

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