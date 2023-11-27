Больше не брюнетка — Селена Гомез поразила изменение образа

Больше не брюнетка — Селена Гомез поразила переменой образа
Певица Селена Гомес завершает год в новом образе. 31-летняя артистка, которая сейчас находится в Париже, поразила модной прической на новых фото.
Гламурную прическу показала в своих Instagram Stories .
Селена Гомес изменила цвет волос
Красавица известна своим темным цветом волос, который она не меняла годами. Но не так давно она появилась на людях со светлым цветом и новой длиной волос.
На фото светлые пряди спадают объемными волнами на грудь. Кстати, традиционно Гомес подобрала откровенный наряд, сделавший акцент на ее пышном декольте. Прическу Гомес сделал знаменитый парикмахер Филиппа Верхейен. Артистка позировала в черном твидовом блейзере от Valentinо. Доложила образ ярким макияжем.
В прошлом месяце волосы Гомес выглядели кардинально иначе, когда она была на ивэнте Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health. Она выглядела шикарно со стрижкой "боб".
Селена экспериментировала с разной длиной, текстурой и цветами – еще в 2019 году она придала своим волосам медово-русый цвет в стиле омбре.
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