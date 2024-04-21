Стало відомо, чому Камалія розлучилася зі своїм чоловіком — подробиці

Українська співачка Камалія разом із колишнім чоловіком Мохаммедом Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Нещодавно у мережі поширились світлини, на яких нібито на обличчі та шиї відомої української співачки Камалії були помітні сліди побоїв. До насилля можливо причетний її новий коханий на ім'я Михайло, який і став причиною її розлучення із Захуром.

Про це заявив відомий блогер Богдан Беспалов.

Читайте також:

Чому Камалія розійшлася із Захуром

Скандальний блогер розповів про те, що причиною розлучення тривалого шлюбу Камалії та її чоловіка —пакистанського мільярдера Мохаммеда Захура стала зрада. Співачка закохалася в іншого чоловіка на ім'я Михайло та повернулася заради нього до України.

За словами блогера, саме він і б'є співачку.

"Камалія та Захур справді розлучилася в минулому році. А все через те, що вона закохалася в Мішу. Це той чолов'яга, який, за чутками, її лупцює. Співачка почала зраджувати в шлюбі і Захур готовий був її пробачити. Коли він дізнався, то сказав: "Окей, я забуду, закрию очі, тільки припини це робити". На що Камалія відповіла: "Ні, я обираю іншого" і пішла до нього", — розповів Беспалов.

Сліди насилля на Камалії. Фото: Телеграм-канал "Джокер"

Сліди насилля на Камалії. Фото: Телеграм-канал "Джокер"

Сліди насилля на Камалії. Фото: Телеграм-канал "Джокер"

Блогер дивується вибору артистки, адже новий обранець і близько не має таких статків як у Захура. За словами блогера, колишній чоловік зірки знає про аб'юз у її нових стосунках та навіть пропонував їй допомогти повернутися до Лондона, однак вона відмовилась.

"Дуже жаль, тому що Захур дарував їй цілий світ в прямому сенсі цього слова. Вона могла продовжувати жити гарно, нормально, як це було. Але ні, якось так вийшло, що закохалася, почала зраджувати. Маємо, що маємо. Дуже сумна історія", — додав блогер.

Шлюб Камалії

Співачка Камалія та Мохаммад Захур одружилися у 2003 році. Чоловік старший за зірку на 22 роки. У 2013 році у подружжя народилися доньки-двійнята Арабелла та Мірабела. Завдяки статкам чоловіка-мільярдера, артистка довгий час мала статус "найбагатшої співачки України".

У квітні 2023 року Камалія оголосила про розлучення, однак пара досі разом з'являється на світських заходах та проводить час на відпочинку.

Нагадаємо, користувачі соцмереж підозрюють чоловіка української співачки Камалії у домашньому насильстві.. Раніше стало відомо, що співачці довелося зробити операцію.