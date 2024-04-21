Стало відомо, чому Камалія розлучилася зі своїм чоловіком — подробиці

Блогер Беспалов назвав ім'я чоловіка, який знущається над Камалією
Нещодавно у мережі поширились світлини, на яких нібито на обличчі та шиї відомої української співачки Камалії були помітні сліди побоїв. До насилля можливо причетний її новий коханий на ім'я Михайло, який і став причиною її розлучення із Захуром.
Про це заявив відомий блогер Богдан Беспалов.
Чому Камалія розійшлася із Захуром
Скандальний блогер розповів про те, що причиною розлучення тривалого шлюбу Камалії та її чоловіка —пакистанського мільярдера Мохаммеда Захура стала зрада. Співачка закохалася в іншого чоловіка на ім'я Михайло та повернулася заради нього до України.
За словами блогера, саме він і б'є співачку.
"Камалія та Захур справді розлучилася в минулому році. А все через те, що вона закохалася в Мішу. Це той чолов'яга, який, за чутками, її лупцює. Співачка почала зраджувати в шлюбі і Захур готовий був її пробачити. Коли він дізнався, то сказав: "Окей, я забуду, закрию очі, тільки припини це робити". На що Камалія відповіла: "Ні, я обираю іншого" і пішла до нього", — розповів Беспалов.
Блогер дивується вибору артистки, адже новий обранець і близько не має таких статків як у Захура. За словами блогера, колишній чоловік зірки знає про аб'юз у її нових стосунках та навіть пропонував їй допомогти повернутися до Лондона, однак вона відмовилась.
"Дуже жаль, тому що Захур дарував їй цілий світ в прямому сенсі цього слова. Вона могла продовжувати жити гарно, нормально, як це було. Але ні, якось так вийшло, що закохалася, почала зраджувати. Маємо, що маємо. Дуже сумна історія", — додав блогер.
Шлюб Камалії
Співачка Камалія та Мохаммад Захур одружилися у 2003 році. Чоловік старший за зірку на 22 роки. У 2013 році у подружжя народилися доньки-двійнята Арабелла та Мірабела. Завдяки статкам чоловіка-мільярдера, артистка довгий час мала статус "найбагатшої співачки України".
У квітні 2023 року Камалія оголосила про розлучення, однак пара досі разом з'являється на світських заходах та проводить час на відпочинку.
Нагадаємо, користувачі соцмереж підозрюють чоловіка української співачки Камалії у домашньому насильстві.. Раніше стало відомо, що співачці довелося зробити операцію.
Читайте Новини.LIVE!