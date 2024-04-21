Стало известно, почему Камалия рассталась со своим мужем.

Украинская певица Камалия вместе с бывшим мужем Мохаммедом Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Недавно в сети распространились фотографии, на которых, якобы, на лице и шее известной украинской певицы Камалии были заметны следы побоев. К насилию может быть причастен ее новый любимый по имени Михаил, который и стал причиной её развода с Захуром.

Об этом заявил известный блоггер Богдан Беспалов.

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Скандальный блогер рассказал о том, что причиной развода долгого брака Камалии и ее мужа — пакистанского миллиардера Мохаммеда Захура стала измена. Певица влюбилась в другого мужчину по имени Михаил и вернулась ради него в Украину.

По словам блогера, именно он и избивает певицу.

"Камалия и Захур действительно рассталась в прошлом году. А все из-за того, что она влюбилась в Мишу. Это тот мужчина, который, по слухам, ее избивает. Певица начала изменять в браке и Захур готов был ее простить. Когда он узнал, то сказал: "Окей, я забуду, закрою глаза, только прекрати это делать". На что Камалия ответила: "Нет, я выбираю другого" и ушла к нему", — рассказал Беспалов.

Следы насилия на Камалии. Фото: Телеграмм-канал "Джокер"

Следы насилия на Камалии. Фото: Телеграмм-канал "Джокер"

Следы насилия на Камалии. Фото: Телеграмм-канал "Джокер"

Блогер удивляется выбору артистки, ведь у нового избранника и близко нет таких доходов как у Захура. По словам блогера, бывший муж звезды знает об абьюзе в ее новых отношениях и даже предлагал ей помочь вернуться в Лондон, однако она отказалась.

"Очень жаль, потому что Захур дарил ей целый мир в прямом смысле этого слова. Она могла продолжать жить хорошо, нормально, как это было. Но нет, как-то так получилось, что влюбилась, начала изменять. Имеем, что имеем. Очень печальная история ", — добавил блогер.

Брак Камалии

Певица Камалия и Мохаммад Захур поженились в 2003 году. Мужчина старше звезды на 22 года. В 2013 году у супругов родились дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла. Благодаря достатку мужчины-миллиардера, артистка долгое время имела статус "самой богатой певицы Украины".

В апреле 2023 года Камалия объявила о разводе, однако пара все еще вместе появляется на светских мероприятиях и проводит время отдыхе.

Напомним, пользователи соцсетей подозревают мужчину украинской певицы Камалии в домашнем насилии. Ранее стало известно, что певице пришлось сделать операцию.