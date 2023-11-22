Блогерка Саша Бо народила і вже показала донечку

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Вчора ввечері блогерка Саша Бо стала мамою втретє. Вона вже встигла показати новонароджену донечку та поділилася деякими фактами про неї.

Фото і допис опублікувала в Instagram.

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Довгоочікувана зустріч

Для Саши Бо це третя дитина, але перша дівчинка. Вона вже виховує двох хлопців від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом. А Віра, так назвали донечку, перша дитина від другого чоловіка, стоматолога і колишнього однокурсника Платона Тарнавського.

Ще вчора вдень Саша виходила у сторіс і розповідала, що ніяк не народить, адже за прогнозами лікарів трапитися це мало ще минулого тижня.

Проте сьогодні 28-річна блогерка вже опублікувала фото новонародженої у красивому костюмчику і розповіла, якого вона зросту і скільки важить.

"Наша Вірочка. Вчора в 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330 г. 49 см",— поділилася Саша у дописі.

Зараз матуся, вочевидь, відпочиває. Проте подробицями пологів неодмінно поділиться пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Саша Бо, яка має днями народити, показалася у спідньому.

Також ми повідомляли, що у Саші Бо виявили рідкісний діагноз.