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Блогерка Саша Бо народила і вже показала донечку

22 листопада 2023 12:59
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Блогерка Саша Бо народила і вже показала донечку
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Вчора ввечері блогерка Саша Бо стала мамою втретє. Вона вже встигла показати новонароджену донечку та поділилася деякими фактами про неї. 

Фото і допис опублікувала в Instagram

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Для Саши Бо це третя дитина, але перша дівчинка. Вона вже виховує двох хлопців від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом. А Віра, так назвали донечку, перша дитина від другого чоловіка, стоматолога і колишнього однокурсника Платона Тарнавського.

 

Ще вчора вдень Саша виходила у сторіс і розповідала, що ніяк не народить, адже за прогнозами лікарів трапитися це мало ще минулого тижня. 

Проте сьогодні 28-річна блогерка вже опублікувала фото новонародженої у красивому костюмчику і розповіла, якого вона зросту і скільки важить. 

 

"Наша Вірочка. Вчора в 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330 г. 49 см",— поділилася Саша у дописі. 

Зараз матуся, вочевидь, відпочиває. Проте подробицями пологів неодмінно поділиться пізніше. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Саша Бо, яка має днями народити, показалася у спідньому. 

Також ми повідомляли, що у Саші Бо виявили рідкісний діагноз.

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