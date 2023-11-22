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Блогер Саша Бо родила и уже показала дочь

22 ноября 2023 12:59
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Блоггерша Саша Бо родила и уже показала дочь
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Вчера вечером блогер Саша Бо стала мамой в третий раз. Она уже успела показать новорожденную дочь и поделилась некоторыми фактами о ней.

Фото и публикацию опубликовала в Instagram.

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Для Саши Бо это третий ребенок, но первая девочка. Она уже воспитывает двух мальчиков от первого брака с Игорем Пустовитом. А Вера, так назвали дочь, первый ребенок от второго мужа, стоматолога и бывшего однокурсника Платона Тарнавского.

 

Еще вчера днем Саша выходила в сторис и рассказывала, что никак не родит, ведь по прогнозам врачей случиться это должно было еще на прошлой неделе.

Однако сегодня 28-летняя блоггерша уже опубликовала фото новорожденной девочки в красивом костюмчике и рассказала, какого она роста и сколько весит.

 

"Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330г. 49см", — поделилась Саша в публикации.

Сейчас мамочка, очевидно, отдыхает. Однако подробностями родов обязательно поделится позже.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Саша Бо, которая должна на днях родить, показалась в нижнем.

Также мы сообщали, что у Саши Бо был обнаружен редкий диагноз.

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