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Було погано та гидко — колишній чоловік Анни Трінчер розповів про зради в шлюбі

24 березня 2024 21:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Було погано та гидко — колишній чоловік Анни Трінчер розповів про зради в шлюбі
Блогерка Анна Трінчер та її колишній чоловік Олександр Волошин
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогер-мільйонник Олександр Волошин зізнався про те, чи стали зради причиною розриву їх шлюбу зі співачкою Ганною Трінчер. У інфлюенсера було доволі складне дитинство, яке неабияк вплинуло на його стосунки із жінками.

Про це він розповів в інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ". 

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Блогер зізнався про те, що в нього було непросте дитинство і він усе дитинство страждав через те, що батько зраджував його матері. Волошин доволі болісно сприймає цю тему, хоча визнає, що багато його друзів взагалі не бачать проблеми у зрадах.

Він заявив про те, що не дозволяв собі "ходити наліво" у шлюбі із співачкою Анною Трінчер.

"Наліво не ходив тому, що в мене батяня такий рідний, він полюбляв цю історію. І я бачив, як мамі від цього було гидко, погано і тому, в мене така асоціація і тригер не дуже гарний склався з дитинства. Багато в мене знайомих роблять такі справи і навіть пропагували мені цю історію, але я кремінь був весь цей час, тому не ходив", — поділився блогер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Інфлюенсер також додав, що не знайшов собі кохану після розлучення із співачкою і його поки не хвилює особисте життя, адже він повністю сконцентрований на кар'єрі.

Шлюб Анни Трінчер та Олександра Волошина

У грудні 2021-го Волошин зробив Трінчер пропозицію, а одружилася пара влітку 2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Через майже рік їх подружнього життя аудиторія Анни та Олександра почала здогадуватися про проблеми у їх шлюбі. Вони рідко разом з'являлися у соціальних мережах, а Волошина взагалі помітили у додатку для знайомств.

Наприкінці листопада минулого року пара все ж підтвердила розрив шлюбу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський офіційно розлучився та показав нову кохану. Також, ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як війна вплинула на її шлюб.

шлюб
Олександр Волошин
Анна Трінчер
тато
українські зірки
інтерв'ю
дитинство
зрада

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