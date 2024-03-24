Было плохо и противно — бывший муж Анны Тринчер рассказал об изменах в браке

Блогер Анна Тринчер и ее бывший муж Александр Волошин

Блогер-миллионник Александр Волошин признался, стали ли измены причиной разрыва их брака с певицей Анной Тринчер. У инфлюэнсера было довольно сложное детство, которое оказало большое влияние на его отношения с женщинами.

Об этом он рассказал в интервью "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Блогер признался, что у него было непростое детство и он все детство страдал из-за того, что отец изменял его матери. Волошин до сих пор довольно болезненно воспринимает эту тему, хотя признает, что многие его друзья вообще не видят проблемы в изменах.

Он заявил, что не позволял себе "ходить налево" в браке с певицей Анной Тринчер.

"Налево не ходил потому, что у меня батя такой родной, он любил эту историю. И я видел, как маме от этого было противно, плохо и потому, у меня такая ассоциация и триггер не очень хороший сложился с детства. Много у меня знакомых делают такие дела и даже пропагандировали мне эту историю, но я кремень был все это время, поэтому не ходил", — поделился блоггер.

Инфлюенсер также добавил, что не нашел себе любимую после развода с певицей и пока его не волнует личная жизнь, ведь он полностью сконцентрирован на карьере.

Брак Анны Тринчер и Александра Волошина

В декабре 2021-го Волошин сделал Тринчер предложение, а поженилась пара летом 2022 года.

Спустя почти год супружеской жизни, аудитория Анны и Александра начала догадываться о проблемах в их браке. Они редко вместе появлялись в социальных сетях, а Волошина вообще заметили в приложении для знакомств.

В конце ноября прошлого года пара все же подтвердила разрыв брака.

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