Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чарівний пендель і батіг — MamaRika зізналась, як їй вдалося зберегти кохання у багаторічному шлюбі arrow

Чарівний пендель і батіг — MamaRika зізналась, як їй вдалося зберегти кохання у багаторічному шлюбі

24 березня 2024 17:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Чарівний пендель і батіг — MamaRika зізналась, як їй вдалося зберегти кохання у багаторічному шлюбі
Співачка MamaRika із чоловіком гумористом Сергієм Середою. Фото: instagram.com/mamarika_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка MamaRika розповіла про те, як їй вдається зберігати хороші стосунки з чоловіком. Артистка зізналася, що у їх тривалому шлюбі з гумористом Сергієм Середою було чимало криз, але завдяки підтримці та повазі один до одного їм вдається долати усі негаразди.

Про це вона розповіла в програмі "Weekend Show".

Читайте також:

MamaRika розповіла про стосунки у шлюбі

Співачка розповіла, що їх історії кохання вже більше 9 років і за цей час їх стосунки з чоловіком пережили багато злетів та падінь. Артистка зазначає про те, що між ними бувають сварки та конфлікти, однак вона вважає це звичною складовою будь-яких відносин.

"У нас була четверта річниця весілля. П'ять років він мене "морозив" і чотири роки ми одружені – дев'ять років. І ми багато через що пройшли: і кризи були, і зараз підхитує. Це велика робота. Ідеальна пара – це так прісно, душно… Ми живі люди: сваримося, бувають конфлікти, діалоги й ми це не приховуємо", зізналася MamaRika.

Співачка також поділилася рецептом щасливих стосунків у шлюбі. Зірка вважає, що закоханим варто чути один одного та підтримувати у складний час. Артистка вважає, що між партнерами повинна бути справжня дружба.

 "Рецепт один – поважати людину, чути її. Слухати один одного. Слух вимикається переважно по черзі. Буває, мене накриває, а він вмикає розуміння і навпаки. Ось нещодавно був період, коли його розплющило. Вперше за останніх два роки я побачила, що у нього такий стан, і я ввімкнула психотерапевта, друга. Батогом десь треба дати, чарівного пенделя, щоб трошки збадьорити. Ви повинні страхувати один одного, бути другом", — додала виконавиця.

Як MamaRika почала зустрічатися з гумористом Сергієм Середою

Їх перше побачення відбулося у грудні 2014 року у рідній для Сергія Одесі.

MamaRika не одразу зрозуміла для чого гуморист покликав співачку у гості, однак коли він зустрів її на вокзалі з квітами та зняв окремий готельний номер, серце співачки почало танути.

Через 5 років після знайомства пара зіграла таємне весілля  у Таїланді і через рік в них народився син Давид.

Нагадаємо, ми раніше писали, що акторка Наталі Портман розлучилася після 11 років шлюбу. Також, зірка "Ліги сміху" офіційно розлучився та показав нову обраницю.

шлюб
Mamarika
відносини
українські зірки
Секрети
співачка
кохання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом