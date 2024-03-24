Чарівний пендель і батіг — MamaRika зізналась, як їй вдалося зберегти кохання у багаторічному шлюбі

Співачка MamaRika із чоловіком гумористом Сергієм Середою. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Відома українська співачка MamaRika розповіла про те, як їй вдається зберігати хороші стосунки з чоловіком. Артистка зізналася, що у їх тривалому шлюбі з гумористом Сергієм Середою було чимало криз, але завдяки підтримці та повазі один до одного їм вдається долати усі негаразди.

Про це вона розповіла в програмі "Weekend Show".

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MamaRika розповіла про стосунки у шлюбі

Співачка розповіла, що їх історії кохання вже більше 9 років і за цей час їх стосунки з чоловіком пережили багато злетів та падінь. Артистка зазначає про те, що між ними бувають сварки та конфлікти, однак вона вважає це звичною складовою будь-яких відносин.

"У нас була четверта річниця весілля. П'ять років він мене "морозив" і чотири роки ми одружені – дев'ять років. І ми багато через що пройшли: і кризи були, і зараз підхитує. Це велика робота. Ідеальна пара – це так прісно, душно… Ми живі люди: сваримося, бувають конфлікти, діалоги й ми це не приховуємо", — зізналася MamaRika.

Співачка також поділилася рецептом щасливих стосунків у шлюбі. Зірка вважає, що закоханим варто чути один одного та підтримувати у складний час. Артистка вважає, що між партнерами повинна бути справжня дружба.

"Рецепт один – поважати людину, чути її. Слухати один одного. Слух вимикається переважно по черзі. Буває, мене накриває, а він вмикає розуміння і навпаки. Ось нещодавно був період, коли його розплющило. Вперше за останніх два роки я побачила, що у нього такий стан, і я ввімкнула психотерапевта, друга. Батогом десь треба дати, чарівного пенделя, щоб трошки збадьорити. Ви повинні страхувати один одного, бути другом", — додала виконавиця.

Як MamaRika почала зустрічатися з гумористом Сергієм Середою

Їх перше побачення відбулося у грудні 2014 року у рідній для Сергія Одесі.

MamaRika не одразу зрозуміла для чого гуморист покликав співачку у гості, однак коли він зустрів її на вокзалі з квітами та зняв окремий готельний номер, серце співачки почало танути.

Через 5 років після знайомства пара зіграла таємне весілля у Таїланді і через рік в них народився син Давид.

Нагадаємо, ми раніше писали, що акторка Наталі Портман розлучилася після 11 років шлюбу. Також, зірка "Ліги сміху" офіційно розлучився та показав нову обраницю.