Волшебный пендель и кнут — MamaRika призналась, как ей удалось сохранить любовь в многолетнем браке

Певица MamaRika с мужем юмористом Сергеем Середой. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Известная украинская певица MamaRika рассказала о том, как ей удается сохранять хорошие отношения с мужем. Артистка призналась, что в их длительном браке с юмористом Сергеем Середой было немало кризисов, но благодаря поддержке и уважению друг к другу им удается преодолевать все проблемы.

Об этом она рассказала в программе "Weekend Show".

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MamaRika рассказала об отношениях в браке

Певица рассказала, что их истории любви уже более 9 лет и за это время их отношения с мужем пережили много взлетов и падений. Артистка отмечает, что между ними бывают ссоры и конфликты, однако она считает это привычной составляющей любых отношений.

"У нас была четвертая годовщина свадьбы. Пять лет он меня "морозил" и четыре года мы женаты – девять лет. И мы через многое прошли: и кризисы были, и сейчас пошатывает. Это большая работа. Идеальная пара – это так пресно, душно… Мы живые люди: ссоримся, бывают конфликты, диалоги, и мы это не скрываем», — призналась MamaRika.

Певица также поделилась рецептом счастливых отношений в браке. Звезда считает, что влюбленным следует слышать друг друга и поддерживать в сложное время. Артистка считает, что между партнерами должна быть настоящая дружба.

"Рецепт один – уважать человека, слышать его. Слушать друг друга. Слух выключается преимущественно по очереди. Бывает, меня накрывает, а он включает понимание и наоборот. Вот недавно был период, когда его накрыло. Впервые за последние два года я увидела, что у него такое состояние, и я включила психотерапевта, друга. Кнутом где-то надо дать, волшебного пенделя, чтобы немного взбодрить. Вы должны страховать друг друга, быть другом", — добавила исполнительница.

Как MamaRika начала встречаться с юмористом Сергеем Середой

Их первое свидание прошло в декабре 2014 года в родной для Сергея Одессе.

MamaRika не сразу поняла, для чего юморист позвал певицу в гости, однако когда он встретил её на вокзале с цветами и снял отдельный гостиничный номер, сердце певицы начало таять.

Через 5 лет после знакомства, пара сыграла тайную свадьбу в Таиланде и год спустя у них родился сын Давид.

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