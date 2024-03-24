Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Волшебный пендель и кнут — MamaRika призналась, как ей удалось сохранить любовь в многолетнем браке arrow

Волшебный пендель и кнут — MamaRika призналась, как ей удалось сохранить любовь в многолетнем браке

24 марта 2024 17:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Волшебный пендель и кнут — MamaRika призналась, как ей удалось сохранить любовь в многолетнем браке
Певица MamaRika с мужем юмористом Сергеем Середой. Фото: instagram.com/mamarika_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица MamaRika рассказала о том, как ей удается сохранять хорошие отношения с мужем. Артистка призналась, что в их длительном браке с юмористом Сергеем Середой было немало кризисов, но благодаря поддержке и уважению друг к другу им удается преодолевать все проблемы.

Об этом она рассказала в программе "Weekend Show".

Читайте также:

MamaRika рассказала об отношениях в браке

Певица рассказала, что их истории любви уже более 9 лет и за это время их отношения с мужем пережили много взлетов и падений. Артистка отмечает, что между ними бывают ссоры и конфликты, однако она считает это привычной составляющей любых отношений.

"У нас была четвертая годовщина свадьбы. Пять лет он меня "морозил" и четыре года мы женаты – девять лет. И мы через многое прошли: и кризисы были, и сейчас пошатывает. Это большая работа. Идеальная пара – это так пресно, душно… Мы живые люди: ссоримся, бывают конфликты, диалоги, и мы это не скрываем», — призналась MamaRika.

Певица также поделилась рецептом счастливых отношений в браке. Звезда считает, что влюбленным следует слышать друг друга и поддерживать в сложное время. Артистка считает, что между партнерами должна быть настоящая дружба.

"Рецепт один – уважать человека, слышать его. Слушать друг друга. Слух выключается преимущественно по очереди. Бывает, меня накрывает, а он включает понимание и наоборот. Вот недавно был период, когда его накрыло. Впервые за последние два года я увидела, что у него такое состояние, и я включила психотерапевта, друга. Кнутом где-то надо дать, волшебного пенделя, чтобы немного взбодрить. Вы должны страховать друг друга, быть другом", — добавила исполнительница.

Как MamaRika начала встречаться с юмористом Сергеем Середой

Их первое свидание прошло в декабре 2014 года в родной для Сергея Одессе.

MamaRika не сразу поняла, для чего юморист позвал певицу в гости, однако когда он встретил её на вокзале с цветами и снял отдельный гостиничный номер, сердце певицы начало таять.

Через 5 лет после знакомства, пара сыграла тайную свадьбу в Таиланде и год спустя у них родился сын Давид.

Напомним, мы ранее писали, что актриса Натали Портман развелась после 11 лет брака. Также, звезда "Лиги смеха" официально развелся и показал новую избранницу.

брак
Mamarika
отношения
украинские звезды
Секреты
певица
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом