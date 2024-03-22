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Чиста помста — стало відомо, чому Каньє Вест оголює на публіці свою дружину

22 березня 2024 09:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Чиста помста — стало відомо, чому Каньє Вест оголює на публіці свою дружину
Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американський репер Каньє Вест роздягає свою дружину Б'янку Ченсорі, щоб помститися своїй колишній дружині Кім Кардаш’ян. 46-річний репер і 29-річна архітекторка потрапили в заголовки газет через епатажне вбрання жінки.

Про це пише Daily Mail.

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Пара багато разів з’являлася на публіці, причому Б’янка була майже без одягу, навіть ризикуючи потрапити до в'язниці. Так, стало відомо, що Каньє змушує Б'янку носити епатажно відверті вбрання, адже хоче випередити колишню у бізнесі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @yeezyboosts

Зірка реаліті-шоу запустила свій бренд SKIMS у 2019 році, і він став однією з найпопулярніших компаній з виробництва одягу в світі, вартість якої оцінюється у 4 мільярди доларів. Згідно з The Sun, Каньє хоче протистояти своїй колишній дружині та запустити власний бренд, використовуючи Б’янку як модель. Інсайдер розповів виданню: "Каньє в захваті від успіху SKIMS — він хоче залучити Кім до свого власного бренду, але хоче, щоб він був ризикованішим і заробляв більше грошей, ніж SKIMS. Він наче тестує Б’янку — вона його муза і буде представляти лінію, він думає, що бренд буде розпроданий. Ось чому він демонструє її в цьому вбранні, щоб помститися Кім".

 

Кім і Каньє були одружені з 2014 по 2021 рік і мають спільних дітей: Норт (10 років), Сейнт (8 років), Чикаго (6 років) і чотирирічного Псалма.

Каньє ділиться безліччю дуже сміливих зображень своєї дружини, попри те, що він критикував свою колишню Кім за те, що вона "одягалася надто розкуто". На Met Gala у 2019 році Кім одягла мінісукня в корсетному стилі з шовкової органзи та кристалів від французького дизайнера Тьєррі Мюглера, Каньє відкрито її розкритикував.

 

"Я не усвідомлював, що це вплинуло на мою душу та мій дух як одруженої та коханої людини, батька майбутніх чотирьох дітей", — сказав він про вибір вбрання Кім.

Нагадаємо, Каньє Вест вдягнув дружину в бікіні, як у колишньої. А дружина Джастіна Бібера знялась у рекламі одягу.

Кім Кардашян
Каньє Вест
закордонні зірки
зіркова пара

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