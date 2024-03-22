Чистая месть — стало известно, почему Канье Вест обнажает на публике свою жену

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Американский рэпер Канье Уэст раздевает свою супругу Бьянку Ченсори, чтобы отомстить своей бывшей жене Ким Кардашьян. 46-летний рэпер и 29-летний архитектор попали в заголовки газет из-за эпатажных нарядов женщины.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара много раз появлялась на публике, причем Бьянка была почти без одежды, даже рискуя попасть в тюрьму. Так стало известно, что Канье заставляет Бьянку носить эпатажно откровенные наряды, ведь хочет опередить бывшую супругу в бизнесе.

Звезда реалити-шоу запустила свой бренд SKIMS в 2019 году, и он стал одной из самых популярных компаний по производству одежды в мире, стоимость которой оценивается в 4 миллиарда долларов. Согласно The Sun, Канье хочет противостоять своей бывшей супруге и запустить собственный бренд, используя Бьянку как модель. Инсайдер рассказал изданию: "Канье в восторге от успеха SKIMS — он хочет привлечь Ким к своему собственному бренду, но хочет, чтобы он был более рискованным и зарабатывал больше денег, чем SKIMS. Он словно тестирует Бьянку — она его муза и будет представлять линию, он думает, что бренд будет распродан. Вот почему он демонстрирует ее в этом наряде, чтобы отомстить Ким".

Ким и Канье были женаты с 2014 по 2021 год и имеют общих детей: Норт (10 лет), Сейнт (8 лет), Чикаго (6 лет) и четырехлетнего Псалма.

Канье делится множеством очень смелых фото своей супруги, несмотря на то, что он критиковал свою бывшую Ким за то, что она "одевалась слишком раскованно". На Met Gala в 2019 году Ким надела мини-платье в корсетном стиле из шелковой органзы и кристаллов от французского дизайнера Тьерри Мюглера, Канье открыто его раскритиковал.

"Я не осознавал, что это повлияло на мою душу и мой дух как женатого и любимого человека, отца будущих четырех детей", — сказал он о выборе наряда Ким.

Напомним, Канье Уэст одел супругу в бикини, как у бывшей. Супруга Джастина Бибера снялась в рекламе одежды.