Чмерковський у сімейному колі розсекретив стать третьої дитини

Хореограф Максим Чмерковський з дружиною. Фото: Instagram/maksimc

Зірка "Танців з зірками", а також першого шоу "Холостяк", хореограф Максим Чмерковський, незабаром стане багатодітним батьком. Разом з дружиною, двома синами та батьками він влаштував гендер-паті та дізнався стать третьої дитини.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Пета Маргатройд та Макс Чмерковський повідомили, що чекають на третю дитину лише минулого місяця. Зараз дружина відомого уродженця Одеси, який вже давно живе у США, перебуває на останніх тижня вагітності. Вони запросили рідних на гендер-паті. Як виявилось, зіркова пара чекає ще на одного хлопчика.

"Я не можу повірити, що у нас буде три хлопчики. Ми з Максом надзвичайно раді мати ще одного друга для Шая та Ріо. Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями, і думки про сімейні вечері вже викликають у нас сміх! Не кажучи вже про те, що коли Ріо виповниться один рік, я народжу цей пучок радості через пару тижнів", — написала Пета.

Дрес-код гендер-паті був чорний. В одязі цього кольору позували на камеру і зіркова пара з дітьми і їхні батьки, які не приховували щастя від майбутньої появи ще одного хлопчика. Зазначимо, тривалий час Максим та Пета не могли стати батьками другої дитини. У Маргатройд були викидні. Втім, минулого року вона народила Ріо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча, акторка Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий стали багатодітними батьками. Також ми розповідали, що хореограф Женя Кот з дружиною влаштували гендер-вечірку.