Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чмерковский в семейном кругу рассекретил пол третьего ребенка arrow

Чмерковский в семейном кругу рассекретил пол третьего ребенка

21 марта 2024 21:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Чмерковский в семейном кругу рассекретил пол третьего ребенка
Хореограф Максим Чмерковский с супругой. Фото: Instagram/maksimc
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Звезда "Танцев со звездами", а также первого шоу "Холостяк", хореограф Максим Чмерковский, в скором времени станет многодетным отцом. Вместе с женой, двумя сыновьями и родителями он устроил гендер-пати и узнал пол третьего ребенка.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

Читайте также:

Чмерковский рассекретил пол третьего ребенка

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский сообщили, что ждут третьего ребенка лишь в прошлом месяце. Сейчас жена известного уроженца Одессы, уже давно живущего в США, находится на последних неделях беременности. Они пригласили родных на гендер-пати. Как оказалось, звездная пара ждет еще одного мальчика.

"Я не могу поверить, что у нас будет три мальчика. Мы с Максом чрезвычайно рады иметь еще одного друга для Шая и Рио. Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями, и мысли о семейных ужинах уже вызывают у нас смех! Не говоря уже о том, что когда Рио исполнится один год, я рожу этот пучок радости через пару недель", — написала Пета.

Дресс-код гендер-пати был черным. В одежде это цвета позировали на камеру и звездная пара с детьми и их родители, не скрывавшие счастья от грядущего появления еще одного мальчика. Отметим, долго Максим и Пета не могли стать родителями второго ребенка. У Маргатройд были выкидыши. Впрочем, в прошлом году она родила Рио.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая, актриса Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий стали многодетными родителями. Также мы рассказывали, что хореограф Женя Кот с женой устроили гендер-вечеринку.

дети
Максим Чмерковский
беременность
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом