Чмерковский в семейном кругу рассекретил пол третьего ребенка

Хореограф Максим Чмерковский с супругой. Фото: Instagram/maksimc

Звезда "Танцев со звездами", а также первого шоу "Холостяк", хореограф Максим Чмерковский, в скором времени станет многодетным отцом. Вместе с женой, двумя сыновьями и родителями он устроил гендер-пати и узнал пол третьего ребенка.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Пета Маргатройд и Макс Чмерковский сообщили, что ждут третьего ребенка лишь в прошлом месяце. Сейчас жена известного уроженца Одессы, уже давно живущего в США, находится на последних неделях беременности. Они пригласили родных на гендер-пати. Как оказалось, звездная пара ждет еще одного мальчика.

"Я не могу поверить, что у нас будет три мальчика. Мы с Максом чрезвычайно рады иметь еще одного друга для Шая и Рио. Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями, и мысли о семейных ужинах уже вызывают у нас смех! Не говоря уже о том, что когда Рио исполнится один год, я рожу этот пучок радости через пару недель", — написала Пета.

Дресс-код гендер-пати был черным. В одежде это цвета позировали на камеру и звездная пара с детьми и их родители, не скрывавшие счастья от грядущего появления еще одного мальчика. Отметим, долго Максим и Пета не могли стать родителями второго ребенка. У Маргатройд были выкидыши. Впрочем, в прошлом году она родила Рио.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая, актриса Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий стали многодетными родителями. Также мы рассказывали, что хореограф Женя Кот с женой устроили гендер-вечеринку.