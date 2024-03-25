Чоловік Юлії Саніної ховається від війни за кордоном — блогер

Співачка Юлія Саніна з чоловіком Валерієм Бебком. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Чоловік відомої української співачки Юлії Саніної та учасник гурту The Hardkiss Валерій Бебко з початку повномасштабного вторгнення РФ не повертається в Україну з Європи. Артист переживає через те, що його не випустять назад за кордон.

Про це повідомив відомий український блогер Богдан Беспалов.

Читайте також:

Юлія Саніна приховує, що її чоловік не повернувся в Україну

У жовтні 2024 року гурт The Hardkiss вирушає у музичний тур Америкою.

Зараз співачка Юлія Саніна із сольною музичною програмою Special Kiss виступає містами України одна, без свого чоловіка Валерія Бебка.

Блогер Беспалов стверджує, що гурт The Hardkiss попередили про повномасштабне вторгнення РФ заздалегідь.

"Гурт попередили, вони виїхали відпочивати на Мальдівах. І після того, як почалося повномасштабне вторгнення — не поверталися в Україну до Нацвідбору на Євробачення, де Юлія Саніна почала сяяти у Ліверпулі як зірка. Коли фінанси почали піджимати, Юлія вирішила повернутися та виступати на благо сім'ї. Валерій побоюється того, що якщо він приїде, то потім не зможе з України виїхати", — стверджує інфлюенсер.

Таким чином, родина Саніної вирішила, що чоловік буде залишатися із сином за кордоном, а співачка буде одна заробляти гроші в Україні, адже може вільно перетинати державний кордон.

Блогер при цьому також зауважує, що за кордоном зараз перебуває не лише чоловік співачки, а й увесь чоловічий склад гурту The Hardkiss і навіть піарник музикантів.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка презентувала новий трек зі своїм гуртом.

Раніше ми розповідали про те, що артистка показала себе маленькою на сцені та зізналася, як доленосний виступ змінив її життя.