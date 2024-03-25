Муж Юлии Саниной скрывается от войны за границей — блогер

Певица Юлия Санина с мужем Валерием Бебко. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Муж известной украинской певицы Юлии Саниной и участник группы The Hardkiss Валерий Бебко с начала полномасштабного вторжения РФ не возвращается в Украину из Европы. Артист переживает из-за того, что его не выпустят обратно за границу.

Об этом сообщил известный украинский блогер Богдан Беспалов.

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В октябре 2024 года группа The Hardkiss отправляется в музыкальный тур по Америке.

Сейчас певица Юлия Санина с сольной музыкальной программой Special Kiss выступает по городам Украины одна, без своего мужа Валерия Бебко.

Блогер Беспалов утверждает, что группу The Hardkiss предупредили о полномасштабном вторжении РФ заранее.

"Группу предупредили, они уехали отдыхать на Мальдивы. И после того, как началось полномасштабное вторжение — не возвращались в Украину, до Нацотбора на Евровидение, где Юлия Санина начала сиять в Ливерпуле как звезда. Когда финансы начали поджимать, Юлия решила вернуться и выступать во благо семьи. Валерий опасается того, что если он приедет, то потом не сможет из Украины уехать", — утверждает инфлюенсер.

Таким образом, семья Саниной решила, что ее муж будет оставаться с сыном за границей, а певица будет одна зарабатывать деньги в Украине, ведь она может свободно пересекать государственную границу.

Блогер при этом также отмечает, что заграницей сейчас находится не только муж певицы, но и весь мужской состав группы The Hardkiss и даже пиарщик музыкантов.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица представила новый трек со своей группой.

Раньше мы рассказывали о том, что артистка показала себя маленькой на сцене и призналась, как судьбоносное выступление изменило ее жизнь.