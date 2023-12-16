Чоловік Кортні Кардаш'ян продає речі з власною кров'ю

Музикант гурту Blink-182 Тревіс Баркер. Фото: Page Six

Чоловік світської левиці Кортні Кардаш’ян, американський музикант Тревіс Баркер планує продати кеди з плямами своєї крові на аукціоні, присвяченому останньому турне гурту Blink-182.

Про це пише видання Page Six.

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48-річний барабанщик має намір отримати за взуття щонайменше 4 тисячі доларів (понад 150 тисяч гривень). Баркер носив чорні кеди Vans x Mastermind kicks із черепами з боків під час світових гастролей цього року. В магазинах одягу, до речі, такі кросівки можна придбати за 115 доларів.

Кеди Тревіса Баркера з кров'ю, які він виставив на аукціон. Фото: Page Six

Крім взуття, Баркер виставив на продаж барабанні палички за 1500 доларів і барабан за 2000 доларів. Крім того, музикант представить на аукціоні штани з кров'ю на колінах, в яких виступав на концертах, а також записував альбому One More Time.

За словами музиканта, частина виручених на аукціоні грошей піде до благодійної організації Lost But Not Forgotten CA. Вона займається допомогою всиновлення підлітків і дітей у Розвіллі та його околицях (штат Каліфорнія), які переживають тимчасові труднощі.

До речі, така модель кедів подобається не лише Баркеру, а і його дружині Кортні Кардаш'ян, яка на початку минулого місяця народила їхню першу спільну дитину.

Кортні та Тревіс в улюблених кедах. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кортні Кардаш'ян поділилася пікантними фото в обіймах коханого. Також ми розповідали, що на лондонському аукціоні продали найдорожче у світі віскі за 2,7 млн доларів.