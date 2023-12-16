Муж Кортни Кардашьян продает вещи с собственной кровью

Музыкант группы Blink-182 Тревис Баркер. Фото: Page Six

Муж светской львицы Кортни Кардашьян, американский музыкант Тревис Баркер планирует продать кеды с пятнами своей крови на аукционе, посвященном последнему турне группы Blink-182.

Об этом пишет издание Page Six.

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Аукцион от Тревиса Баркера

48-летний барабанщик намерен получить за обувь не менее 4 тысяч долларов (более 150 тысяч гривен). Баркер носил черные кеды Vans x Mastermind kicks с черепами по бокам во время гастролей в этом году. В магазинах одежды, кстати, такие кроссовки можно приобрести за 115 долларов.

Кеды Тревиса Баркера с кровью, которые он выставил на аукцион. Фото: Page Six

Кроме обуви Баркер выставил на продажу барабанные палочки за 1500 долларов и барабан за 2000 долларов. Кроме того, музыкант представит на аукционе штаны с кровью на коленях, в которых выступал на концертах, а также записывал альбом One More Time.

По словам музыканта, часть вырученных на аукционе денег пойдет в благотворительную организацию Lost But Not Forgotten CA. Она занимается помощью усыновления подростков и детей в Розвилле и его окрестностях (штат Калифорния), испытывающих временные трудности.

Кстати, такая модель кедов нравится не только Баркеру, но и его жене Кортни Кардашьян, которая в начале прошлого месяца родила их первого общего ребенка.

Кортни и Тревис в любимых кедах. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что Кортни Кардашьян поделилась пикантными фото в объятиях возлюбленного. Также мы рассказывали, что на лондонском аукционе продали самое дорогое в мире виски за 2,7 млн долларов.