Чоловік Кортні Кардаш'ян зробив нове татуювання на незвичному місці

Кортні Кардаш'ян з чоловіком. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Музикант Тревіс Баркер зробив ще одне татуювання. Чоловік Кортні Кардаш’ян намалював ангела, який тримає хрест, на потилиці, біля правого вуха.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Нове татуювання Тревіса Баркера

Татуювання Тревісу зробив тату-майстер Чуї Квінтанар, який також поділився кількома знімками. Деякі фанати запитали, звідки у Тревіса є можливість зробити більше татуювань, а один написав: "Брате, як у тебе взагалі залишилося місце для татуювання?".

Музикант Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

Музикант Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

Музикант Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

У 2016 році під час інтерв’ю GQ Тревіс розповів, що майже 70 відсотків його тіла вкрито татуюваннями.

Барабанщик також сказав, що деякі з цих татуювань були "втрачені" через його авіакатастрофу в 2008 році, після чого йому довелося пересадити шкіру. Після одужання він вирішив зробити ще татуювання на честь друзів, які загинули в авіакатастрофі.

Загинули обидва пілоти, а також пасажири Чарльз Монро Стілл-молодший і Кріс Бейкер; Тревіс і Адам 'DJ AM' Goldstein' вижили.

Пізніше DJ AM помер у 2009 році у віці 36 років, його смерть визнали нещасним випадком, спричиненим гострим отруєнням ліками.

Музикант Тревіс Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

"Як тільки я зрозумів, що втратив двох своїх друзів в авіакатастрофі, я подумав: "Чи можу я запросити тату-майстра прямо зараз? Для мене це документування частини мого життя або людей, речей, періодів мого життя. Коли я помру, я хочу, щоб люди могли дивитися на моє тіло і переживати моє життя заново", — сказав він GQ.

Деякі татуювання, за його словами, стосуються речей або людей, яких більше немає в його житті: "Я маю на увазі, що є люди, які приходили і йшли, колишня дружина, але це все спогади. Це те, чим воно є...ким я є".

Кортні Кардаш'ян з чоловіком. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

У 2021 році Тревіс набив зображення губ дружини Кортні на своїй руці. У нього також є тату, яке написане її почерком — "Ти такий крутий", що є даниною їхньому улюбленому фільму "Справжній роман".

Її ім'я "Кортні" також написано на його грудях.

У 2022 році вона також розповіла, що намалювала "Я люблю тебе", букву K із серцем. У 2023 році Тревіс також зробив татуювання очей Кортні на верхній частині стегна.

44-річна Кортні та Тревіс народили свою першу спільну дитину, сина на ім’я Роккі Тринадцятий, 1 листопада 2023 року. У неї є троє дітей від колишніх стосунків із колишнім партнером Скоттом Дісіком: сини Мейсон, 13 років, і Рейн, 8 років, і донька Пенелопа, 11 років. Тревіс є батьком 19-річного сина Лендона, 18-річної доньки Алабами та 24-річної падчерки Атіани від колишньої дружини Шанни Моаклер.

Нагадаємо, чоловік Кортні Кардаш’ян прокоментував чутки, що розсварив дружину з сестрою Кім.

Раніше вагітна Кортні Кардаш’ян перевтілилася у свою сестру-мільярдерку.