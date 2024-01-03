Чоловік Кортні Кардаш'ян зробив нове татуювання на незвичному місці
Музикант Тревіс Баркер зробив ще одне татуювання. Чоловік Кортні Кардаш’ян намалював ангела, який тримає хрест, на потилиці, біля правого вуха.
Про це пише Daily Mail.
Нове татуювання Тревіса Баркера
Татуювання Тревісу зробив тату-майстер Чуї Квінтанар, який також поділився кількома знімками. Деякі фанати запитали, звідки у Тревіса є можливість зробити більше татуювань, а один написав: "Брате, як у тебе взагалі залишилося місце для татуювання?".
У 2016 році під час інтерв’ю GQ Тревіс розповів, що майже 70 відсотків його тіла вкрито татуюваннями.
Барабанщик також сказав, що деякі з цих татуювань були "втрачені" через його авіакатастрофу в 2008 році, після чого йому довелося пересадити шкіру. Після одужання він вирішив зробити ще татуювання на честь друзів, які загинули в авіакатастрофі.
Загинули обидва пілоти, а також пасажири Чарльз Монро Стілл-молодший і Кріс Бейкер; Тревіс і Адам 'DJ AM' Goldstein' вижили.
Пізніше DJ AM помер у 2009 році у віці 36 років, його смерть визнали нещасним випадком, спричиненим гострим отруєнням ліками.
"Як тільки я зрозумів, що втратив двох своїх друзів в авіакатастрофі, я подумав: "Чи можу я запросити тату-майстра прямо зараз? Для мене це документування частини мого життя або людей, речей, періодів мого життя. Коли я помру, я хочу, щоб люди могли дивитися на моє тіло і переживати моє життя заново", — сказав він GQ.
Деякі татуювання, за його словами, стосуються речей або людей, яких більше немає в його житті: "Я маю на увазі, що є люди, які приходили і йшли, колишня дружина, але це все спогади. Це те, чим воно є...ким я є".
У 2021 році Тревіс набив зображення губ дружини Кортні на своїй руці. У нього також є тату, яке написане її почерком — "Ти такий крутий", що є даниною їхньому улюбленому фільму "Справжній роман".
Її ім'я "Кортні" також написано на його грудях.
У 2022 році вона також розповіла, що намалювала "Я люблю тебе", букву K із серцем. У 2023 році Тревіс також зробив татуювання очей Кортні на верхній частині стегна.
44-річна Кортні та Тревіс народили свою першу спільну дитину, сина на ім’я Роккі Тринадцятий, 1 листопада 2023 року. У неї є троє дітей від колишніх стосунків із колишнім партнером Скоттом Дісіком: сини Мейсон, 13 років, і Рейн, 8 років, і донька Пенелопа, 11 років. Тревіс є батьком 19-річного сина Лендона, 18-річної доньки Алабами та 24-річної падчерки Атіани від колишньої дружини Шанни Моаклер.
Нагадаємо, чоловік Кортні Кардаш’ян прокоментував чутки, що розсварив дружину з сестрою Кім.
Раніше вагітна Кортні Кардаш’ян перевтілилася у свою сестру-мільярдерку.
Читайте Новини.LIVE!