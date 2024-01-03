Мужчина Кортни Кардашьян сделал новую татуировку на необычном месте

Кортни Кардашьян с супругом. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Музыкант Тревис Баркер сделал еще одну татуировку. Муж Кортни Кардашьян нарисовал ангела, держащего крест, на затылке, у правого уха.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новая татуировка Тревиса Баркера

Татуировку Тревису сделал тату-мастер Чуи Квинтанар, также поделившийся несколькими снимками. Некоторые фанаты спросили, откуда у Тревиса есть возможность сделать больше татуировок, а один написал: "Брат, как у тебя вообще осталось место для татуировки?".

Музыкант Тревис Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

Музыкант Тревис Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

Музыкант Тревис Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

В 2016 году во время интервью GQ Тревис рассказал, что почти 70 процентов его тела покрыты татуировками.

Барабанщик также сказал, что некоторые из этих татуировок были "потеряны" из-за его авиакатастрофы в 2008 году, после чего ему пришлось пересадить кожу. После выздоровления он решил сделать еще татуировку в честь друзей, погибших в авиакатастрофе.

Погибли оба пилота, а также пассажиры Чарльз Монро Стилл-младший и Крис Бейкер; Тревис и Адам 'DJ AM' Goldstein' выжили.

Позже DJ AM умер в 2009 году в возрасте 36 лет, его смерть признали несчастным случаем, вызванным острым отравлением лекарством.

Музыкант Тревис Баркер. Фото: instagram.com/travisbarker/

"Как только я понял, что потерял двух своих друзей в авиакатастрофе, я подумал: "Могу ли я пригласить тату-мастера прямо сейчас? Для меня это документирование части моей жизни или людей, вещей, периодов. Когда я умру, я хочу, чтобы люди могли смотреть на мое тело и переживать мою жизнь заново", — сказал он GQ.

Некоторые татуировки, по его словам, касаются вещей или людей, которых больше нет в его жизни: "Я имею в виду, что есть люди, которые приходили и уходили, бывшая жена, но это все воспоминания. Это то, чем она есть...кем я являюсь".

Кортни Кардашьян с супругом. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

В 2021 году Тревис набил изображение губ жены Кортни на своей руке. У него также есть тату, написанное ее почерком — "Ты такой крутой", что является данью их любимому фильму "Настоящий роман".

Ее имя "Кортни" также написано на его груди.

В 2022 году она также рассказала, что нарисовала "Я люблю тебя", букву K с сердцем. В 2023 году Тревис также сделал татуировку глаз Кортни на верхней части бедра.

44-летняя Кортни и Тревис родили своего первого совместного ребенка, сына по имени Рокки Тринадцатый, 1 ноября 2023 года. У нее есть трое детей от прежних отношений с бывшим партнером Скоттом Дисиком: сыновья Мейсон, 13 лет, и Рейн, 8 лет, и дочь Пенелопа, 11 лет. Тревис является отцом 19-летнего сына Лендона, 18-летней дочери Алабамы и 24-летней падчерицы Атианы от бывшей супруги Шанны Моаклер.

Напомним, супруг Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким.

Ранее беременная Кортни Кардашьян превратилась в свою сестру-миллиардершу.