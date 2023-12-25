Дан Балан на своєму концерті підтримав Україну
Молдавський співак Дан Балан виступив у Молдові. Під час великого концерту він вперше за довгий час заговорив про Україну і навіть присвятив нашій країні пісню.
Відео з концерту публікують телеграм-канали.
Заговорив українською
24 грудня Дан Балан, відомий в Україні завдяки шоу "Голос країни", де був тренером, а також музичною співпрацею з Тіною Кароль, відіграв великий сольний концерт у Молдові.
Дан Балан, який з початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну, але потім на довгий час замовчав, на концерті висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.
"Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!" — сказав співак.
Виконавець присвятив українським прихильникам пісню, яка має символічну назву "Freedom", тобто "Свобода". Таким чином Балан побажав бути українцям вільними та перемогти країну-агресорку Росію, яка розв'язала війну в Україні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого Дан Балан не робив п'ять років.
Також ми писали, що Дан Балан показав довоєнний Київ та згадав про українських дітей.
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