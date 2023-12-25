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Дан Балан на своєму концерті підтримав Україну

25 грудня 2023 15:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Дан Балан на своєму концерті підтримав Україну
Співак Дан Балан. Фото: instagram.com/danbalan
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Молдавський співак Дан Балан виступив у Молдові. Під час великого концерту він вперше за довгий час заговорив про Україну і навіть присвятив нашій країні пісню. 

Відео з концерту публікують телеграм-канали

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Заговорив українською

24 грудня Дан Балан, відомий в Україні завдяки шоу "Голос країни", де був тренером, а також музичною співпрацею з Тіною Кароль, відіграв великий сольний концерт у Молдові. 

Дан Балан, який з початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну, але потім на довгий час замовчав, на концерті висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською. 

 

"Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!" — сказав співак. 

Виконавець присвятив українським прихильникам пісню, яка має символічну назву "Freedom", тобто "Свобода". Таким чином Балан побажав бути українцям вільними та перемогти країну-агресорку Росію, яка розв'язала війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого Дан Балан не робив п'ять років.

Також ми писали, що Дан Балан показав довоєнний Київ та згадав про українських дітей. 

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