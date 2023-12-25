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Дан Балан на своем концерте поддержал Украину

25 декабря 2023 15:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Дан Балан на своем концерте поддержал Украину
Певец Дан Балан. Фото: instagram.com/danbalan
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Молдавский певец Дан Балан выступил в Молдове. Во время большого концерта он впервые за долгое время заговорил об Украине и даже посвятил нашей стране песню.

Видео с концерта публикуют телеграмм-каналы.

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24 декабря Дан Балан, известный в Украине благодаря шоу "Голос країни", где был тренером, а также музыкальным сотрудничеством с Тиной Кароль, отыграл большой сольный концерт в Молдове.

Дан Балан, который с начала полномасштабного вторжения поддержал Украину, но потом на долгое время замолчал, на концерте поддержал нашу страну и даже заговорил по-украински.

 

"Мы знаем, что на этот концерт пришло много гостей из Украины. Приветствуем вас всех!", — сказал певец.

Исполнитель посвятил украинским поклонникам песню, которая имеет символическое название "Freedom", то есть "Свобода". Таким образом, Балан пожелал украинцам быть свободными и победить страну-агрессора Россию, которая развязала войну в Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дан Балан не делал пять лет.

Также мы писали, что Дан Балан показал довоенный Киев и вспомнил украинских детей.

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