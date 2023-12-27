Даніель Салем набив українську вишиванку на всю спину

Даніель Салем набив тату української вишиванки на всю спину
Телеведучий і військовослужбовець Даніель Салем зробив собі подарунок на Різдво — нове татуювання. Тепер він має українську вишиванку у формі ДНК на спині.
Відео процесу створення татуювання показав у Instagram.
Нове татуювання Даніеля Салема
Актор, телеведучий і військовий Даніель Салем має чимало татуювань. Тепер на його тілі красується ще однин патріотичний малюнок з глибоким сенсом.
"Зробив собі подарунок на Різдво! У моїх венах тече Українська ДНК, і коли я прийшов з цією ідеєю до хлопців зі студії, їм сподобалася задумка тату і вони одразу взялися за роботу", — розповів Салем.
Задумка була дуже патріотичною — Даніель захотів набити вишите ДНК. Тепер він має українські вишиті малюнки на всю спину.
"Сеанс тривав 6 годин з них боляче було хвилин 40, нарізка саме з цього часу коли майстер працював в районі ребер та лопатки, весь інший час було дуже весело та душевно", — поділився ведучий.
На відео потрапили моменти, на яких Салем емоціонує через біль. Проте, страждання того коштували, адже тепер чоловіка прикрашає чорно-червона вишивка.
Нагадаємо, співачка Lida Lee розвіяла чутки про роман з Даніелем Салемом.
Також ми писали, що у Даніеля Салема померла сестра.
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