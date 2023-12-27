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Даніель Салем набив тату української вишиванки на всю спину

27 грудня 2023 12:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Даніель Салем набив українську вишиванку на всю спину
Ведучий і військовий Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Телеведучий і військовослужбовець Даніель Салем зробив собі подарунок на Різдво — нове татуювання. Тепер він має українську вишиванку у формі ДНК на спині. 

Відео процесу створення татуювання показав у Instagram

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Нове татуювання Даніеля Салема

Актор, телеведучий і військовий Даніель Салем має чимало татуювань. Тепер на його тілі красується ще однин патріотичний малюнок з глибоким сенсом. 

 

"Зробив собі подарунок на Різдво! У моїх венах тече Українська ДНК, і коли я прийшов з цією ідеєю до хлопців зі студії, їм сподобалася задумка тату і вони одразу взялися за роботу", — розповів Салем. 

Задумка була дуже патріотичною — Даніель захотів набити вишите ДНК. Тепер він має українські вишиті малюнки на всю спину. 

 

Даніель Салем
Нове татуювання Даніеля Салема. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Сеанс тривав 6 годин з них боляче було хвилин 40, нарізка саме з цього часу коли майстер працював в районі ребер та лопатки, весь інший час було дуже весело та душевно", — поділився ведучий. 

 

Даніель Салем
Даніелю Салему роблять татуювання. Скриншот: instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем
Даніелю Салему роблять татуювання. Скриншот: instagram.com/daniel_jihad_salem

На відео потрапили моменти, на яких Салем емоціонує через біль. Проте, страждання того коштували, адже тепер чоловіка прикрашає чорно-червона вишивка. 

 

Нове татуювання Даніеля Салема. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, співачка Lida Lee розвіяла чутки про роман з Даніелем Салемом. 

Також ми писали, що у Даніеля Салема померла сестра. 

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