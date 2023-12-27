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Даниэль Салем набил тату украинской вышиванки на всю спину

27 декабря 2023 12:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Даниэль Салем набил украинскую вышиванку на всю спину
Ведущий и военный Даниэль Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем сделал себе подарок на Рождество — новую татуировку. Теперь у него есть украинская вышиванка в форме ДНК на спине.

Видео процесса создания татуировки показал в Instagram.

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Новая татуировка Даниэля Салема

Актер, телеведущий и военный Даниэль Салем имеет много татуировок. Теперь на его теле красуется еще один патриотический рисунок с глубоким смыслом.

 

"Сделал себе подарок на Рождество! В моих венах течет Украинская ДНК, и когда я пришел с этой идеей к ребятам из студии, им понравилась задумка тату и они сразу принялись за работу", — рассказал Салем.

Задумка была очень патриотической — Даниэль захотел набить вышитую ДНК. Теперь у него есть украинские вышитые рисунки на всю спину.

 

Даниель Салем
Новая татуировка Даниэля Салема. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Сеанс длился 6 часов, из них больно было минут 40, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопаток, все остальное время было очень весело и душевно",  поделился ведущий.

 

Даниель Салем
Даниэлю Салему делают татуировку. Скриншот: instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниель Салем
Даниэлю Салему делают татуировку. Скриншот: instagram.com/daniel_jihad_salem

На видео попали моменты, на которых Салем эмоционирует из-за боли. Однако страдания того стоили, ведь теперь мужчину украшает черно-красная вышивка.

 

Новая татуировка Даниэля Салема. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, певица Lida Lee развеяла слухи о романе с Даниэлем Салемом.

Также мы писали, что у Даниэля Салема умерла сестра.

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