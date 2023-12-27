Даниэль Салем набил украинскую вышиванку на всю спину

Даниэль Салем набил тату украинской вышиванки на всю спину
Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем сделал себе подарок на Рождество — новую татуировку. Теперь у него есть украинская вышиванка в форме ДНК на спине.
Видео процесса создания татуировки показал в Instagram.
Новая татуировка Даниэля Салема
Актер, телеведущий и военный Даниэль Салем имеет много татуировок. Теперь на его теле красуется еще один патриотический рисунок с глубоким смыслом.
"Сделал себе подарок на Рождество! В моих венах течет Украинская ДНК, и когда я пришел с этой идеей к ребятам из студии, им понравилась задумка тату и они сразу принялись за работу", — рассказал Салем.
Задумка была очень патриотической — Даниэль захотел набить вышитую ДНК. Теперь у него есть украинские вышитые рисунки на всю спину.
"Сеанс длился 6 часов, из них больно было минут 40, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопаток, все остальное время было очень весело и душевно", — поделился ведущий.
На видео попали моменты, на которых Салем эмоционирует из-за боли. Однако страдания того стоили, ведь теперь мужчину украшает черно-красная вышивка.
Напомним, певица Lida Lee развеяла слухи о романе с Даниэлем Салемом.
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