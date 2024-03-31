Дантес, Кацуріна та Астаф'єва прийшли підтримати родини полонених азовців

Співак Володимир Дантес. Фото: Новини.LIVE

Відомі українські артисти Даша Астаф'єва та Володимир Дантес разом із коханою Дашею Кацуріною прийшли підтримати родичів полонених захисників України на Майдан. Вони вважають, що публічні люди неабияк привертають увагу суспільства до болю багатьох українців.

Відповідні кадри з мирної акції вдалося зняти журналістам Новини.LIVE.

Читайте також:

Відомі зірки вийшли на підтримку полонених захисників

У неділю, 31 березня, зібралися сотні українців для того, щоб підтримати захисників "Азовсталі" та Маріуполя, які другий рік перебувають у російському полоні. До мирної акції приєдналися відомі українські артисти, зокрема співак Володимир Дантес із бізнес-вумен Дашею Кацуріною та блогерка Даша Астаф'єва.

Володимир Дантес на Майдані. Фото: Новини.LIVE

Даша Астаф'єва на Майдані. Фото: Новини.LIVE

Даша Кацуріна на Майдані. Фото: Новини.LIVE

Родина Дантеса завітала на мирний протест із маленьким песиком, який дуже сподобався співачці Даші Астаф'євій.

"Такі акції важливі для того, щоб родини військовополонених відчували себе непокинутими. Це не лише їх проблема, це біда кожного з нас. Люди, які воювали за нас, перебувають у жахливих умовах, і їх необхідно підтримати", — пояснив Володимир Дантес, який взяв участь в акції вже не вперше.

Даша Астаф'єва також регулярно приходить на мирний протест та висловлює підтримку родинам військовополонених.

Нагадаємо, ми раніше писали, що 31 березня сотні українців вийшли на мирну акцію протесту та закликають повернути полонених бійців полку "Азов" в Україну. Також співак MONATIK разом зі своєю родиною прийшов підтримати близьких полонених військових.