Дантес, Кацурин и Астафьев пришли поддержать семьи пленных азовцев

Певец Владимир Дантес. Фото: Новости.

Известные украинские артисты Даша Астафьева и Владимир Дантес вместе с любимой Дашей Кацуриной пришли поддержать родственников пленных защитников Украины на Майдан. Они считают, что публичные люди привлекают внимание общества к боли многих украинцев.

Соответствующие кадры по мирной акции удалось снять журналистам Новини.LIVE.

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В воскресенье, 31 марта, собрались сотни украинцев для того, чтобы поддержать защитников "Азовстали" и Мариуполя, которые второй год находятся в российском плену. К мирной акции присоединились известные украинские артисты, в частности, певец Владимир Дантес с бизнес-вумен Дашей Кацуриной и блогер Даша Астафьева.

Владимир Дантес на площади. Фото: Новини.LIVE

Даша Астафьева на Майдане. Фото: Новини.LIVE

Даша Кацурин на Майдане. Фото: Новини.LIVE

Семья Дантеса посетила мирный протест с маленькой собачкой, которая очень понравилась певице Даше Астафьевой.

"Такие акции важны для того, чтобы семьи военнопленных чувствовали себя не брошенными. Это не только их проблема, это беда каждого из нас. Люди, которые воевали за нас, находятся в ужасных условиях и их необходимо поддержать", — объяснил Владимир Дантес, который уже не впервые участвует в акции.

Даша Астафьева также регулярно приходит на мирный протест и выражает поддержку семьям военнопленных.

Напомним, мы ранее писали, что 31 марта сотни украинцев вышли на мирную акцию протеста и призывают вернуть пленных бойцов полка "Азов" в Украину. Также певец MONATIK вместе со своей семьей пришел поддержать близких пленных военных.