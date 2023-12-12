Дар'я Петрожицька отримала звання "Заслуженої артистки України"

Дар'я Петрожицька. Фото: стопкадр з серіалу "Папік"

Акторка Дар'я Петрожицька, яка стала популярною після зйомок в серіалі "Папік", отримала звання "Заслуженої артистки України". Її нагородили цієї відзнакою ще в 2021 році, проте видали тільки зараз.

Про це написала акторка в своєму instagram.

Читайте також:

Дар'я Петрожицька мріяла бути, як тато

Акторка забрала відзнаку та поділилася новиною зі своїми підписниками.

"Буду відверта... Для мене це честь, але далеко не найголовніше в професії. Для мене головне це бути на сцені і в кадрі, мати можливість займатися своєю професією і творити ! Бачити очі глядачів чи читати коментарі. А за це я вдячна всім, хто захищає нашу країну", — поділилася радістю зірка.

Для Петрожицької отримати звання "заслуженої" було мрією, тому що її батько теж був Заслуженим артистом України. Він хотів такої долі і для своєї доньки.

"Мій тато хотів, щоб я закінчила школу із золотою медаллю. Школу я закінчила трієчницею, і до червоного диплома в універі теж не дотягнула через одну зайву четвірку. Пап, але тепер я "заслужена" і думаю це краще за золоту медаль. Сподіваюся ти все бачиш з небес!", — сподівається акторка.

Нагороду зірка планує відправити мамі, щоб та поставила її поруч з татовою відзнакою.

Нагадаємо, що акторка Даша Трегубова розповіла про власні страхи.

Раніше ми писали про те, як творці серіалу "Встигнути до 30" відреагували на скандал навколо героїні-коломиянки.