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Дарья Петрожицкая получила звание "Заслуженной артистки Украины"

12 декабря 2023 17:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дарья Петрожицкая получила звание "Заслуженной артистки Украины"
Дарья Петрожицкая. Фото: стопкадр из сериала "Папик"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Дарья Петрожицкая, ставшая популярной после съемок в сериале "Папик", получила звание "Заслуженной артистки Украины". Ее наградили этим знаком отличия еще в 2021 году, однако выдали только сейчас.

Об этом написала актриса в своем instagram.

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Актриса забрала отличие и поделилась новостью со своими подписчиками.

"Буду откровенна... Для меня это честь, но далеко не самое главное в профессии. Для меня главное это быть на сцене и в кадре, иметь возможность заниматься своей профессией и творить! Видеть глаза зрителей или читать комментарии. А за это я благодарна всем , кто защищает нашу страну", — поделилась радостью звезда.

Для Петрожицкой получить звание "заслуженной" было мечтой, потому что ее отец тоже был Заслуженным артистом Украины. Он хотел такой судьбы и своей дочери.

"Мой папа хотел, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Школу я окончила троечницей, и до красного диплома в универе тоже не дотянула через одну лишнюю четверку. Пап, но теперь я "заслужена" и думаю это лучше золотой медали. Надеюсь ты все видишь с небес!", — надеется актриса.

Награду звезда планирует отправить маме, чтобы та поставила ее рядом с отличием папы.

Напомним, что актриса Даша Трегубова рассказала о собственных страхах .

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