Дарья Петрожицкая получила звание "Заслуженной артистки Украины"
Актриса Дарья Петрожицкая, ставшая популярной после съемок в сериале "Папик", получила звание "Заслуженной артистки Украины". Ее наградили этим знаком отличия еще в 2021 году, однако выдали только сейчас.
Об этом написала актриса в своем instagram.
Дарья Петрожицкая мечтала быть как папа
Актриса забрала отличие и поделилась новостью со своими подписчиками.
"Буду откровенна... Для меня это честь, но далеко не самое главное в профессии. Для меня главное это быть на сцене и в кадре, иметь возможность заниматься своей профессией и творить! Видеть глаза зрителей или читать комментарии. А за это я благодарна всем , кто защищает нашу страну", — поделилась радостью звезда.
Для Петрожицкой получить звание "заслуженной" было мечтой, потому что ее отец тоже был Заслуженным артистом Украины. Он хотел такой судьбы и своей дочери.
"Мой папа хотел, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Школу я окончила троечницей, и до красного диплома в универе тоже не дотянула через одну лишнюю четверку. Пап, но теперь я "заслужена" и думаю это лучше золотой медали. Надеюсь ты все видишь с небес!", — надеется актриса.
Награду звезда планирует отправить маме, чтобы та поставила ее рядом с отличием папы.
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