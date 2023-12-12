Дарья Петрожицкая получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Дарья Петрожицкая. Фото: стопкадр из сериала "Папик"

Актриса Дарья Петрожицкая, ставшая популярной после съемок в сериале "Папик", получила звание "Заслуженной артистки Украины". Ее наградили этим знаком отличия еще в 2021 году, однако выдали только сейчас.

Об этом написала актриса в своем instagram.

Читайте также:

Дарья Петрожицкая мечтала быть как папа

Актриса забрала отличие и поделилась новостью со своими подписчиками.

"Буду откровенна... Для меня это честь, но далеко не самое главное в профессии. Для меня главное это быть на сцене и в кадре, иметь возможность заниматься своей профессией и творить! Видеть глаза зрителей или читать комментарии. А за это я благодарна всем , кто защищает нашу страну", — поделилась радостью звезда.

Для Петрожицкой получить звание "заслуженной" было мечтой, потому что ее отец тоже был Заслуженным артистом Украины. Он хотел такой судьбы и своей дочери.

"Мой папа хотел, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Школу я окончила троечницей, и до красного диплома в универе тоже не дотянула через одну лишнюю четверку. Пап, но теперь я "заслужена" и думаю это лучше золотой медали. Надеюсь ты все видишь с небес!", — надеется актриса.

Награду звезда планирует отправить маме, чтобы та поставила ее рядом с отличием папы.

Напомним, что актриса Даша Трегубова рассказала о собственных страхах .

Ранее мы писали о том, как создатели сериала "Успеть до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломиянки.