Чому Лобода відправила Астаф'єву у чорний список — у чому причина

Українська співачка Даша Астаф'єва у тренажерній залі. Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Відома українська співачка, акторка і модель Даша Астаф’єва дала відверте інтерв’ю. Популярна виконавиця, яка під час повномасштабної війни почала займатися волонтерством, зізналася, за що її заблокувала українська артистка Світлана Лобода.

Про це Даша Астаф’єва розповіла під час інтерв’ю сайту Obozrevatel.

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Чому Світлана Лобода заблокувала Дашу Астаф’єву

Популярна артистка пояснила, за що українська співачка Світлана Лобода її заблокувала. Даша Астаф’єва нагадала Світлані, яка на початку повномасштабного вторгнення вирішила їхати до України, її слова про те, що люди ніяк не можуть вплинути на ситуацію в країні.

"Коли вона почала сунутися в Україну, нагадала їй слова про те, що на початку вторгнення заявляла, що "ми — маленькі люди", мовляв, не можемо ніяк вплинути на ситуацію. А я не вважаю нас такими, росіян — так. А згадати тих українців, які залишилися і роблять вигляд, що це не війна, а "асвабадітєльная операция"? Коли я про них нагадувала, вони навіть пробували зі мною розібратися", — розповіла Даша Астаф’єва.

Співачка Світлана Лобода на зйомках кліпу на пісню "Метелица". Фото: Instagram Світлани Лободи

Також відома артистка згадала, що, коли активно обстрілювали Харків, вона написала лідеру гурту "Artik & Asti". Той їй відповів, що він з Запоріжжя, на що Даша сказала, щоб він поїхав туди і подивився, як росіяни обстріляли його місто.

"Коли бомбардували Харків, написала солісту з гурту "Artik & Asti", а він мені відповів: "Я з Запоріжжя". Кажу: "То поїдь, подивися, що лишилося від твого Запоріжжя. Чому не підтримуєте? Ви ж українці!". Я тоді кілька днів, не відходячи від телефону, писала всім, кого знала. Це тоді, коли я ще не допомагала на кухні, в мене був час", — також додала українська співачка.

Співачка Даша Астаф'єва на фотосесії. Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Де була Даша Астаф’єва на початку війни

Ще у перші дні повномасштабного вторгнення українська співачка Даша Астаф’єва почала активно допомагати своєму народові і захисникам країни. Зокрема, артистка забула про свою співочу кар’єру і почала волонтерити.

Вона навіть показувала, як чистила картоплю на кухні, допомагаючи українцям у скрутні часи.

Співачка Даша Астаф'єва, яка чистить картоплю. Фото: скриншот з Instagram

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