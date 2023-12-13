Почему Лобода отправила Астафьеву в черный список — в чем причина

Украинская певица Даша Астафьева в тренажерном зале. Фото: Instagram Даши Астафьевой

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева дала откровенное интервью. Популярная исполнительница, которая во время полномасштабной войны начала заниматься волонтерством, призналась, за что ее заблокировала украинская артистка Светлана Лобода.

Об этом Даша Астафьева рассказала во время интервью сайту Obozrevatel.

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Популярная артистка объяснила, за что украинская певица Светлана Лобода ее заблокировала. Даша Астафьева напомнила Светлане, которая в начале полномасштабного вторжения решила ехать в Украину, ее слова о том, что люди никак не могут повлиять на ситуацию в стране.

"Когда она начала двигаться в Украину, напомнила ей слова о том, что в начале вторжения заявляла, что "мы — маленькие люди", мол, не можем никак повлиять на ситуацию. А я не считаю нас такими, россиян — да. А вспомнить тех оставшихся украинцев, которые делают вид, что это не война, а "асвабадительная операция"? Когда я о них напоминала, они даже пробовали со мной разобраться", — рассказала Даша Астафьева.

Певица Светлана Лобода на съемках клипа на песню "Метелица". Фото: Instagram Светланы Лободы

Также известная артистка вспомнила, что когда активно обстреливали Харьков, она написала лидеру группы "Artik & Asti". Тот ответил, что он из Запорожья, на что Даша сказала, чтобы он поехал туда и посмотрел, как россияне обстреляли его город.

"Когда бомбили Харьков, написала солисту из группы "Artik & Asti", а он мне ответил: "Я из Запорожья". Говорю: "Так поедь, посмотри, что осталось от твоего Запорожья. Почему не поддерживаете? Вы же украинцы!". Я тогда несколько дней, не отходя от телефона, писала всем, кого знала. Это тогда, когда я еще не помогала на кухне, у меня было время", — добавила украинская певица.

Певица Даша Астафьева на фотосессии. Фото: Instagram Даши Астафьевой

Где была Даша Астафьева в начале войны

Еще в первые дни полномасштабного вторжения украинская певица Даша Астафьева начала активно помогать своему народу и защитникам страны. В частности, артистка забыла о своей певческой карьере и начала волонтерить.

Она даже показывала, как чистила картошку на кухне, помогая украинцам в трудные времена.

Певица Даша Астафьева, чистящая картошку. Фото: скриншот из Instagram

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