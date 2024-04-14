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Даша Кацуріна поніжилася в обіймах Дантеса та показала, як проводить вихідні з дітьми

14 квітня 2024 16:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Кацуріна показала спільні фото с Дантесом та дітьми
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна замилувала мережу сімейними кадрами. Зірка показала, як проводить вихідні з Дантесом та дітьми.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Кацуріна поділилася сімейними світлинами

Власниця бренду одягу показала, як відпочиває разом із родиною у заміському будинку під Києвом. Кацуріна поділилася рідкісним кадром, на якому її ніжно обіймає коханий Володимир Дантес.

Закохані взяли із собою за місто і дітей. 8-річна донечка Саша та дворічний Іван ласували полуницею, катались на руках у Кацуріної та насолоджувались прогулянкою на свіжому повітрі.

Кацуріна показала як проводить час з дітьми
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна з дітьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Кацуріна проводить час з родиною
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна з дітьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Кацуріна насолоджується часом з дітьми
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна з дітьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Син Кацуріна їсть полуниицю
Син Даші Кацуріної Іван. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка показала рослини, які висадила на території будинку, та свій модний образ. Зірка вдягла теплий светр, джинсові шорти та короткі уггі.

Город Кацуріної
Город Даші Кацуріної. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Кацуріна стильний образ
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, ми раніше писали, що зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених азовців. А також Кацуріна розповідала, як змінилося її життя після розлучення.

Володимир Дантес
діти
вихідні
відпочинок
родина
Даша Кацуріна
українські зірки
город
дача

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