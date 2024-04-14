Даша Кацуріна показала спільні фото с Дантесом та дітьми

Даша Кацуріна поніжилася в обіймах Дантеса та показала, як проводить вихідні з дітьми
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна замилувала мережу сімейними кадрами. Зірка показала, як проводить вихідні з Дантесом та дітьми.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Кацуріна поділилася сімейними світлинами
Власниця бренду одягу показала, як відпочиває разом із родиною у заміському будинку під Києвом. Кацуріна поділилася рідкісним кадром, на якому її ніжно обіймає коханий Володимир Дантес.
Закохані взяли із собою за місто і дітей. 8-річна донечка Саша та дворічний Іван ласували полуницею, катались на руках у Кацуріної та насолоджувались прогулянкою на свіжому повітрі.
Блогерка показала рослини, які висадила на території будинку, та свій модний образ. Зірка вдягла теплий светр, джинсові шорти та короткі уггі.
Нагадаємо, ми раніше писали, що зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених азовців. А також Кацуріна розповідала, як змінилося її життя після розлучення.
Читайте Новини.LIVE!