Даша Кацуріна показала спільні фото с Дантесом та дітьми

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна замилувала мережу сімейними кадрами. Зірка показала, як проводить вихідні з Дантесом та дітьми.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Кацуріна поділилася сімейними світлинами

Власниця бренду одягу показала, як відпочиває разом із родиною у заміському будинку під Києвом. Кацуріна поділилася рідкісним кадром, на якому її ніжно обіймає коханий Володимир Дантес.

Закохані взяли із собою за місто і дітей. 8-річна донечка Саша та дворічний Іван ласували полуницею, катались на руках у Кацуріної та насолоджувались прогулянкою на свіжому повітрі.

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна з дітьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна з дітьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна з дітьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Син Даші Кацуріної Іван. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка показала рослини, які висадила на території будинку, та свій модний образ. Зірка вдягла теплий светр, джинсові шорти та короткі уггі.

Город Даші Кацуріної. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, ми раніше писали, що зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених азовців. А також Кацуріна розповідала, як змінилося її життя після розлучення.