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Даша Кацурина понежилась в объятиях Дантеса и показала, как проводит выходные с детьми

14 апреля 2024 16:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Кацурина показала общие фото с Дантесом и детьми
Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина восхитила сеть семейными кадрами. Звезда показала, как проводит выходные с Дантесом и детьми.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Кацурина поделилась семейными фотографиями

Владелец бренда одежды показала, как отдыхает вместе с семьей в загородном доме под Киевом. Кацурина поделилась редким кадром, на котором ее нежно обнимает любимый Владимир Дантес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Katsurina (@dasha_katsurina)

Влюбленные взяли с собой за город и детей. 8-летняя дочь Саша и двухлетний Иван лакомились клубникой, катались на руках у Кацуриной и наслаждались прогулкой на свежем воздухе.

Кацурина показала, как проводит время с детьми
Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина с детьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Кацурин проводит время с семьей
Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина с детьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Кацурина наслаждается временами с детьми
Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина с детьми. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Сын Кацурина ест полуниицу
Сын Даши Кацуриной Иван. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогер показала растения, которые высадила на территории дома, и свой модный образ. Звезда надела теплый свитер, джинсовые шорты и короткие угги.

Огород Кацуриной
Огород Даши Кацуриной. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Кацурин стильный образ
Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, мы ранее писали, что звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурина пришли поддержать родственников пленных азовцев. А также Кацурина рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.

Владимир Дантес
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