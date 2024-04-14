Даша Кацурина показала общие фото с Дантесом и детьми

Даша Кацурина понежилась в объятиях Дантеса и показала, как проводит выходные с детьми
Блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина восхитила сеть семейными кадрами. Звезда показала, как проводит выходные с Дантесом и детьми.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Кацурина поделилась семейными фотографиями
Владелец бренда одежды показала, как отдыхает вместе с семьей в загородном доме под Киевом. Кацурина поделилась редким кадром, на котором ее нежно обнимает любимый Владимир Дантес.
Влюбленные взяли с собой за город и детей. 8-летняя дочь Саша и двухлетний Иван лакомились клубникой, катались на руках у Кацуриной и наслаждались прогулкой на свежем воздухе.
Блогер показала растения, которые высадила на территории дома, и свой модный образ. Звезда надела теплый свитер, джинсовые шорты и короткие угги.
Напомним, мы ранее писали, что звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурина пришли поддержать родственников пленных азовцев. А также Кацурина рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.
Читайте Новини.LIVE!