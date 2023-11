Куди зник Стас Шурінс з Фабрики зірок — що про нього відомо зараз

Співак Стас Шурінс на фотосесії. Фото: Salve Music

Популярний співак і зірка "Фабрики зірок" Стас Шурінс, який народився у Латвії, раптово зник з інформаційного простору. Стало відомо, чому його не було видно на публіці, де він зараз перебуває і що популярний артист каже про повномасштабну війну в Україні.

Пік популярності Стаса Шурінса в Україні

Шалену популярність молодий співак отримав після участі у легендарній "Фабриці зірок", де він презентував декілька власних композицій, які згодом стали справжніми хітами. У новорічну ніч з’ясувалося, що Стас Шурінс переміг у відомому проєкті.

Співаку пророкували популярність, а ось колишній Віри Брежнєвої Костянтин Меладзе, який був продюсером "Фабрики зірок", дуже часто згадував талант Стаса Шурінса. Після перемоги артист продовжив презентувати нові треки і брати участь у різних українських проєктах.

Більш того, відомий співак навіть увійшов до списку 25 найкрасивіших чоловіків України 2011 року за версією Viva!.

Український співак Стас Шурінс у своєму кліпі на пісню Why у 2014 році. Фото: скриншот з YouTube

Зникнення Стаса Шурінса з шоу-бізнесу

Ще у 2014 році артист поїхав з України. Спочатку вважали, що він поїхав через війну і Революцію Гідності, але потім стало відомо, що він виїхав до Німеччини разом зі своєю дружиною, щоб лікувати її від онкологічного захворювання.

Через декілька років співак взяв участь у німецькому "Голосі країни", де дійшов до фіналу, але не виграв. Тоді він презентував пісню під назвою You Can Be, яку написав для параолімпійських спортсменів.

Стас Шурінс про війну в Україні

Навесні минулого року український співак висловився стосовно повномасштабного вторгнення у відео і пісні. У записі Стас показав кадри з війни в Україні та закликав зупинити вбивства. Втім, пізніше він знову на рік зник і повернувся до мережі лише навесні.

Зараз латвійський співак Стас Шурінс продовжує ділитися відео, на яких він співає на камеру.

