Куда пропал Стас Шуринс из Фабрики звезд — что о нем известно сейчас

Где сейчас участник "Фабрики звезд" Стас Шуринс — что о нем известно
Популярный певец и звезда "Фабрики звезд" Стас Шуринс, который родился в Латвии, внезапно исчез из информационного пространства. Стало известно, почему он не был виден на публике, где он сейчас находится и что популярный артист говорит о полномасштабной войне в Украине.
Об этом сообщает "24 Канал"
Пик популярности Стаса Шуринса в Украине
Безумную популярность молодой певец получил после участия в легендарной "Фабрике звезд", где он презентовал несколько собственных композиций, которые впоследствии стали настоящими хитами. В новогоднюю ночь выяснилось, что Стас Шуринс победил в известном проекте.
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Певцу пророчили популярность, а вот бывший Веры Брежневой Константин Меладзе, который был продюсером "Фабрики звезд", очень часто вспоминал талант Стаса Шуринса. После победы артист продолжил презентовать новые треки и участвовать в разных украинских проектах.
Более того, известный певец даже вошел в список 25 самых красивых мужчин Украины 2011 по версии Viva!.
Исчезновение Стаса Шуринса из шоу-бизнеса
Еще в 2014 году артист уехал из Украины. Сначала считали, что он уехал из-за войны и Революции Достоинства, но потом стало известно, что он уехал в Германию вместе со своей женой, чтобы лечить ее от онкологического заболевания.
Через несколько лет певец принял участие в немецком "Голосе страны", где дошел до финала, но не выиграл. Тогда он представил песню под названием "You Can Be", которую написал для параолимпийских спортсменов.
Стас Шуринс о войне в Украине
Весной прошлого года украинский певец высказался по поводу полномасштабного вторжения в видео и песни. В записи Стас показал кадры войны в Украине и призвал остановить убийства. Впрочем, позже он снова на год исчез и вернулся в сеть только весной.
Сейчас латвийский певец Стас Шуринс продолжает делиться видео, на которых он поет на камеру.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Коля Серга высказался о своем друге из России.
Ранее мы рассказывали о том, что молодой певец SHUMEI представил песню о любви.
Также мы сообщали о том, что известный артист Макс Барских перепел свой хит на украинском.
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