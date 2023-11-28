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Где сейчас участник "Фабрики звезд" Стас Шуринс — что о нем известно

28 ноября 2023 13:48
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Куда пропал Стас Шуринс из Фабрики звезд — что о нем известно сейчас
Певец Стас Шуринс на фотосессии. Фото: Salve Music
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Популярный певец и звезда "Фабрики звезд" Стас Шуринс, который родился в Латвии, внезапно исчез из информационного пространства. Стало известно, почему он не был виден на публике, где он сейчас находится и что популярный артист говорит о полномасштабной войне в Украине.

Об этом сообщает "24 Канал"

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Пик популярности Стаса Шуринса в Украине

Безумную популярность молодой певец получил после участия в легендарной "Фабрике звезд", где он презентовал несколько собственных композиций, которые впоследствии стали настоящими хитами. В новогоднюю ночь выяснилось, что Стас Шуринс победил в известном проекте.

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🕯Світла пам'ять Ніні Митрофанівні Матвієнко - Герою України, Народній Артистці України.

♬ оригінальний звук - Lonsois Maranhenses

Певцу пророчили популярность, а вот бывший Веры Брежневой Константин Меладзе, который был продюсером "Фабрики звезд", очень часто вспоминал талант Стаса Шуринса. После победы артист продолжил презентовать новые треки и участвовать в разных украинских проектах.

Более того, известный певец даже вошел в список 25 самых красивых мужчин Украины 2011 по версии Viva!.

Стас Шуринс
Украинский певец Стас Шуринс в своем клипе на песню "Why" в 2014 году. Фото: скриншот с YouTube

Исчезновение Стаса Шуринса из шоу-бизнеса

Еще в 2014 году артист уехал из Украины. Сначала считали, что он уехал из-за войны и Революции Достоинства, но потом стало известно, что он уехал в Германию вместе со своей женой, чтобы лечить ее от онкологического заболевания.

Через несколько лет певец принял участие в немецком "Голосе страны", где дошел до финала, но не выиграл. Тогда он представил песню под названием "You Can Be", которую написал для параолимпийских спортсменов.

Стас Шуринс о войне в Украине

Весной прошлого года украинский певец высказался по поводу полномасштабного вторжения в видео и песни. В записи Стас показал кадры войны в Украине и призвал остановить убийства. Впрочем, позже он снова на год исчез и вернулся в сеть только весной.

Сейчас латвийский певец Стас Шуринс продолжает делиться видео, на которых он поет на камеру.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Коля Серга высказался о своем друге из России.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой певец SHUMEI представил песню о любви.

Также мы сообщали о том, что известный артист Макс Барских перепел свой хит на украинском.

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