Денисенко відзначає день народження — квіти та привітання від знаменитостей

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко відзначає свій 34-й день народження. Зірка, чий чоловік, актор Андрій Федінчик, служить в ЗСУ, опублікувала декілька сторіз та показала букети квітів, які вже встигла отримати від близьких.

Відповідний контент з'явився в Instagram Денисенко.

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День народження Наталки Денисенко

Акторка показала на відео декілька букетів квітів, один з яких допоміг принести її маленький син Андрій. Наталка нагадала, що ввечері вона влаштовує спеціальний захід в рамках проєкту "Наталка-читалка".

"Час від часу я влаштовую благодійні культурні вечори, на яких читаю вірші українських поетів під звуки фортепіано. Цього року, як і минулого, також планую організувати такий захід на свій день народження. І так збиратиму кошти для хлопців на передовій. Торік я влаштовувала збори на тепловізори та інші потреби військових. А зараз збираю на реабілітацію захисників з важкими пораненнями", — розповіла Денисенко.

День народження Наталки Денисенко. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Чимало українських знаменитостей привітали Наталку з днем народження в коментарях під дописом.

Наталочко, мої щирі вітання! Купайтеся в щасті, тони в коханні! Миру, добра, Перемоги, — співак Павло Зібров.

Ти неймовірна, лишайся такою прекрасною, скаженою, талановитою на завжди. І хай дорослий Андрій скоріше повернеться до тебе, — акторка Анна Саліванчук.

З днем народження, лєгєнда, — актор Тарас Цимбалюк.

З Днем Народження, Наталочко! Ти така світла, щира, прекрасна людина! Таких мало в наші часи! Збережи це в собі до 100-ліття! Нехай збудуться всі мрії та бажання! Головних ролей тобі в касових фільмах! Обіймаю і обожнюю, — блогерка Вікторія Маремуха.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті. Також ми розповідали, як Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії.