Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Денисенко відзначає день народження — квіти та привітання від знаменитостей arrow

Денисенко відзначає день народження — квіти та привітання від знаменитостей

17 грудня 2023 13:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Денисенко відзначає день народження — квіти та привітання від знаменитостей
Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко відзначає свій 34-й день народження. Зірка, чий чоловік, актор Андрій Федінчик, служить в ЗСУ, опублікувала декілька сторіз та показала букети квітів, які вже встигла отримати від близьких. 

Відповідний контент з'явився в Instagram Денисенко. 

Читайте також:

День народження Наталки Денисенко

Акторка показала на відео декілька букетів квітів, один з яких допоміг принести її маленький син Андрій. Наталка нагадала, що ввечері вона влаштовує спеціальний захід в рамках проєкту "Наталка-читалка". 

"Час від часу я влаштовую благодійні культурні вечори, на яких читаю вірші українських поетів під звуки фортепіано. Цього року, як і минулого, також планую організувати такий захід на свій день народження. І так збиратиму кошти для хлопців на передовій. Торік я влаштовувала збори на тепловізори та інші потреби військових. А зараз збираю на реабілітацію захисників з важкими пораненнями", — розповіла Денисенко. 

День народження Наталки Денисенко. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Чимало українських знаменитостей привітали Наталку з днем народження в коментарях під дописом. 

  • Наталочко, мої щирі вітання! Купайтеся в щасті, тони в коханні! Миру, добра, Перемоги, — співак Павло Зібров.
  • Ти неймовірна, лишайся такою прекрасною, скаженою, талановитою на завжди. І хай дорослий Андрій скоріше повернеться до тебе, — акторка Анна Саліванчук.
  • З днем народження, лєгєнда, — актор Тарас Цимбалюк.
  • З Днем Народження, Наталочко! Ти така світла, щира, прекрасна людина! Таких мало в наші часи! Збережи це в собі до 100-ліття! Нехай збудуться всі мрії та бажання! Головних ролей тобі в касових фільмах! Обіймаю і обожнюю, — блогерка Вікторія Маремуха.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті. Також ми розповідали, як Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі