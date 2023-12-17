Денисенко отмечает день рождения — цветы и поздравления от знаменитостей
Актриса театра и кино Наталка Денисенко отмечает свой 34-й день рождения. Звезда, чей муж, актер Андрей Фединчик, служит в ВСУ, опубликовала несколько сториз и показала букеты цветов, которые уже успела получить от близких.
Соответствующий контент появился в Instagram Денисенко.
День рождения Наталки Денисенко
Актриса показала на видео несколько букетов цветов, один из которых помог принести ее маленький сын Андрей. Наталка напомнила, что вечером она устраивает специальное мероприятие в рамках проекта "Наталка-читалка".
"Время от времени я устраиваю благотворительные культурные вечера, на которых читаю стихи украинских поэтов под звуки фортепиано. В этом году, как и в прошлом, также планирую организовать такое мероприятие на свой день рождения. И так собираю средства для парней на передовой. В прошлом году я устраивала собрание на тепловизоры и другие нужды военных. А сейчас собираю на реабилитацию защитников с тяжелыми ранениями", — рассказала Денисенко.
Многие украинские знаменитости поздравили Наталку с днем рождения в комментариях под публикацией.
- Наталочка, мои искренние поздравления! Купайтесь в счастье, тони в любви! Мира, добрая, Победы, — певец Павел Зибров.
- Ты невероятная, оставайся такой прекрасной, сумасшедшей, талантливой навсегда. И пусть взрослый Андрей скорее вернется к тебе, — актриса Анна Саливанчук.
- С днем рождения, легенда, — актер Тарас Цымбалюк.
- С Днем Рождения, Наталочка! Ты такой светлый, искренний, прекрасный человек! Таких мало в наше время! Сохрани это в себе до 100-летия! Пусть сбудутся все мечты и желания! Главных ролей тебе в кассовых фильмах! Обнимаю и обожаю, — блогерша Виктория Маремуха.
Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко в нижнем устроила фотосессию в ванной комнате. Также мы рассказывали, как Денисенко отреагировала на хейт своей пикантной фотосессии.
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