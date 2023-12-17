Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Денисенко отмечает день рождения — цветы и поздравления от знаменитостей arrow

Денисенко отмечает день рождения — цветы и поздравления от знаменитостей

17 декабря 2023 13:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Денисенко отмечает день рождения — цветы и поздравления от знаменитостей
Актриса Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актриса театра и кино Наталка Денисенко отмечает свой 34-й день рождения. Звезда, чей муж, актер Андрей Фединчик, служит в ВСУ, опубликовала несколько сториз и показала букеты цветов, которые уже успела получить от близких.

Соответствующий контент появился в Instagram Денисенко.

Читайте также:

День рождения Наталки Денисенко

Актриса показала на видео несколько букетов цветов, один из которых помог принести ее маленький сын Андрей. Наталка напомнила, что вечером она устраивает специальное мероприятие в рамках проекта "Наталка-читалка".

"Время от времени я устраиваю благотворительные культурные вечера, на которых читаю стихи украинских поэтов под звуки фортепиано. В этом году, как и в прошлом, также планирую организовать такое мероприятие на свой день рождения. И так собираю средства для парней на передовой. В прошлом году я устраивала собрание на тепловизоры и другие нужды военных. А сейчас собираю на реабилитацию защитников с тяжелыми ранениями", — рассказала Денисенко.

День рождения Наталки Денисенко. Скриншоты: Instagram/natalka_denisenko

Многие украинские знаменитости поздравили Наталку с днем рождения в комментариях под публикацией.

  • Наталочка, мои искренние поздравления! Купайтесь в счастье, тони в любви! Мира, добрая, Победы, — певец Павел Зибров.
  • Ты невероятная, оставайся такой прекрасной, сумасшедшей, талантливой навсегда. И пусть взрослый Андрей скорее вернется к тебе, — актриса Анна Саливанчук.
  • С днем рождения, легенда, — актер Тарас Цымбалюк.
  • С Днем Рождения, Наталочка! Ты такой светлый, искренний, прекрасный человек! Таких мало в наше время! Сохрани это в себе до 100-летия! Пусть сбудутся все мечты и желания! Главных ролей тебе в кассовых фильмах! Обнимаю и обожаю, — блогерша Виктория Маремуха.

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко в нижнем устроила фотосессию в ванной комнате. Также мы рассказывали, как Денисенко отреагировала на хейт своей пикантной фотосессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме