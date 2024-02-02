Смерть Кузьми Скрябіна - дев'ята річниця загибелі співака

Андрій Кузьменко. Фото: з відкритих джерел

Другого лютого — дев'ята річниця загибелі українського співака Кузьми Скрябіна, який не вижив в автокатастрофі. За цей час пішла в засвіти і його мама, а донька в пам’ять про батька розвинула мережу пекарень. Та найбільшою пам'яттю та спадком залишаються пісні артиста, які досі співають українці.

Яким був Кузьма і що залишив після себе — в матеріалі Новини.LIVE

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Співак народився на Львівщині 17 серпня 1968 року. Хист до музики з'явився в нього у дитинстві, і батьки віддали Андрія до музичної школи. Однак далі музичну освіту він не продовжив, адже навчався на стоматолога. І хоч йому це не подобалось, він закінчив навчання через прохання батьків.

Андрій Кузьменко у дитинстві. Фото: з відкритих джерел

Свій гурт Андрій Кузьменко створив у 1986 році, залучившись підтримкою Володимира Шконди. Тоді Кузьма грав на фортепіано, а друг — на гітарі.

"Зібралися ми якось так спонтанно. Взагалі, весь цей "Скрябін" — це щось таке, може, навіть мало-мало космічне, тобто воно ніколи не підкорялося ніяким правилам", — якось згадував Кузьма про створення гурту.

Гурт "Скрябін". Фото: з відкритих джерел

Спершу гурт писав англомовні пісні, а потім і українськомовні. Першим альбомом був "Чуєш біль".

Окрім того, що Кузьма співав, він був ведучим на різних телевізійних проєктах — "Шанс", "Шиканемо", "Гаряча сімка", "Поющіє труси".

Та любили його українці і за громадянську позицію. Він був патріотом України, це відображалося і на його творчості. З початком війни у 2014 році Кузьма почав волонтерити і допомагати українській армії.

День, що змінив все — загибель Скрябіна

Кузьма Скрябін загинув в автокатастрофі в Дніпропетровській області 2 лютого 2015 року. Того ж дня пресслужба МВС України заявила, що за кермом Toyota Sequoia був Андрій Кузьменко і він загинув при зіткненні з молоковозом.

Смертельна аварія, в якій загинув Скрябін. Фото: з відкритих джерел

Співак їхав зі свого концерту, який відбувся в Кривому Розі напередодні. Того дня на трасі була ожеледиця, а, за словами очевидців, Кузьма їхав на високій швидкості й виїхав на зустрічну смугу.

Поховали співака у родинному склепі поблизу Львова, у селищі Брюховичі. На саме прощання прийшли сотні українців, адже його любила і цінувала публіка.

Місце поховання Кузьми Скрябіна. Фото: з відкритих джерел

Кузьму Скрябіна обожнювала молодь, він часто проводив випускні вечори, весілля, свята. Та за роки без нього склалося враження, що справжнє визнання він отримав саме після смерті. Його пісні стали по-особливому улюбленими, їх переспівують інші артисти в пам’ять про Кузьму. До повномасштабної війни на річниці загибелі співака або його дні народження влаштовували концерти пам’яті.

Також посмертно 29 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко нагородив Андрія Кузьменка Орденом "За заслуги" І ступеня. А президент Володимир Зеленський 17 серпня 2020 року надав Кузьмі звання Героя України.

Спадок та пам'ять

Андрій Кузьменко має десятки пісень, слова яких знають цілі покоління. Саме свою творчість він залишив після себе як спадок не лише родині, а всій країні.

"Старі фотографії"

Ця композиція звучить на випускних вечорах, останніх дзвониках. Вона стала символом дитинства, молодості, дружби. Пісня стала нагадуванням про справжні цінності та стосунки між людьми, аби частіше зустрічатися з рідними і телефонувати їм.

"Місця щасливих людей"

Ця пісня про інтимні почуття, слухаючи яку, кожен згадує про своє кохання, побачення, роки у стосунках з коханою людиною.

Саме місцем щасливих людей донька Кузьми Барбара зробила пекарні "Львівський круасан", які відкрила по країні. Цей бізнес став продовженням пам’яті про тата, і в кожному закладі є стенд, де можна залишити спогад із життя.

Нагадаємо, 26 вересня 2023 року у Львівській області попрощалися з Ольгою Кузьменко — мамою українського співака та фронтмена рок-гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Панахида та поховання відбулися у селищі Брюховичі.

Серце Ольги Кузьменко зупинилося 23 вересня. Жінці було 76 років. На смерть миттєво відреагували українські знаменитості, серед яких співачка Ірина Білик, яка створила разом із Кузьмою хіт "Мовчати".

Додамо, що з початком повномасштабної війни мама Скрябіна Ольга Кузьменко розповіла, як дізналася про війну та якою б була доля сина під час війни, якби він був живий.