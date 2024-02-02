Смерть Кузьмы Скрябина – девятая годовщина гибели певца

Андрей Кузьменко. Фото: из открытых источников

Второго февраля — девятая годовщина гибели украинского певца Кузьмы Скрябина, не выжившего в автокатастрофе. За это время ушла и его мама, а дочь в память об отце развила сеть пекарен. Но самой большой памятью и наследием остаются песни артиста, которые поют до сих пор украинцы.

Каким был Кузьма и что оставил после себя — в материале Новини.LIVE

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Скрябин — путь и слава

Певец родился во Львовской области 17 августа 1968 года. Любовь к музыке появилась у него в детстве, и родители отдали Андрея в музыкальную школу. Однако дальше музыкальное образование он не продолжил, ведь учился на стоматолога. И хотя ему это не нравилось, он закончил учебу по просьбе родителей.

Андрей Кузьменко в младенчестве. Фото: из открытых источников

Свою группу Андрей Кузьменко создал в 1986 году, увлекшись поддержкой Владимира Шконды. Тогда Кузьма играл на фортепиано, а друг — на гитаре.

"Собрались мы как-то так спонтанно. Вообще, весь этот "Скрябин" — это что-то такое, может, даже чуть-чуть космическое, то есть оно никогда не подчинялось никаким правилам", — однажды вспоминал Кузьма о создании группы.

Группа "Скрябин". Фото: из открытых источников

Сначала группа писала англоязычные песни, а затем и украиноязычные. Первым альбомом был "Чуєш біль".

Кроме того, что Кузьма пел, он был ведущим на различных телевизионных проектах — "Шанс", "Шиканем", "Горячая семерка", "Поющие трусы".

Но любили его украинцы и за гражданскую позицию. Он был патриотом Украины, это отражалось и на его творчестве. С началом войны в 2014 году Кузьма начал волонтерить и помогать украинской армии.

День, который изменил все — гибель Скрябина

Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. В тот же день пресс-служба МВД Украины заявила, что за рулем Toyota Sequoia был Андрей Кузьменко и он погиб при столкновении с молоковозом.

Смертельная авария, в которой погиб Скрябин. Фото: из открытых источников

Певец ехал со своего концерта, который состоялся в Кривом Роге накануне. В тот день на трассе была гололедица, а, по словам очевидцев, Кузьма ехал на высокой скорости и выехал на встречную полосу.

Похоронили певца в семейном склепе близ Львова, в поселке Брюховичи. На прощание пришли сотни украинцев, ведь его любила и ценила публика.

Место захоронения Кузьмы Скрябина. Фото: из открытых источников

Кузьму Скрябина обожала молодежь, он часто проводил выпускные вечера, свадьбы, праздники. Но за годы без него создалось впечатление, что подлинное признание он получил именно после смерти. Его песни стали по-особому любимыми, их перепевают другие артисты в память о Кузьме. До полномасштабной войны на годовщины гибели певца или его дни рождения устраивали концерты памяти.

Также посмертно 29 октября 2015 года президент Петр Порошенко наградил Андрея Кузьменко Орденом "За заслуги" I степени. А президент Владимир Зеленский 17 августа 2020 года присвоил Кузьме звание Героя Украины.

Наследие и память

У Андрея Кузьменка есть десятки песен, слова которых знают целые поколения. Именно свое творчество он оставил после себя как наследство не только семье, а всей стране.

"Старі фотографії"

Эта композиция звучит на выпускных вечерах, праздниках последнего звонка. Она стала эмблемой детства, юности, дружбы. Песня стала напоминанием о настоящих ценностях и отношениях между людьми, чтобы чаще встречаться с родными и звонить по телефону.

"Місця щасливих людей"

Эта песня об интимных чувствах, слушая которую, каждый вспоминает о своей любви, свиданиях, годах в отношениях с любимым человеком.

Именно местом счастливых людей дочь Кузьмы Барбара устроила пекарни "Львовский круассан", которые открыла по стране. Этот бизнес стал продолжением памяти о папе, и в каждом заведении есть стенд, где можно оставить воспоминание из жизни.

Напомним, 26 сентября 2023 года во Львовской области простились с Ольгой Кузьменко — мамой украинского певца и фронтмена рок-группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Панихида и погребение прошли в поселке Брюховичи.

Сердце Ольги Кузьменко остановилось 23 сентября. Женщине было 76 лет. На смерть мгновенно отреагировали украинские знаменитости, среди которых певица Ирина Билык, создавшая вместе с Кузьмой хит "Молчать".

Добавим, что с началом полномасштабной войны мама Скрябина Ольга Кузьменко рассказала, как узнала о войне и какой была бы судьба сына во время войны, будь он жив.