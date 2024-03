Девід Бекхем зізнався, чому покликав заміж дружину Вікторію

Футболіст Девід Бекхем з дружиною Вікторією. Фото: Reuters

Футболіст Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем одружені майже 25 років. Спортсмен розповів, чому він одружився зі солісткою Spice Girls і що його захоплює в дружині.

Вікторія Бекхем привабила чоловіка красою

Вікторія та Девід одружилися в Ірландії 4 липня 1999 року. Спочатку співачка та майбутній модний дизайнер привабила знаменитого спортсмена своєю красою.

"Я дійсно просто закохався в неї. Правда. Вона мені просто подобалася. Я не знав, яка вона як людина. Я просто полюбив її, я не знав, з ким одружуся і з ким буду до кінця життя", — говорить спортсмен.

Футболіста все більше підкорювала сила дружини, її працьовитість і те, якою матір'ю вона стала для дітей.

"Я не розумів, яка вона сильна жінка, і саме це привабило мене в ній найбільше. Мені подобається, що вона доглядає за мною більшу частину часу, і знаєте, ми створили це життя з чотирма дивовижними дітьми, які є найважливішим у нашому житті, тому я і вибрав Вікторію...за те, як вона керує сім'єю", — додав футболіст.

Девід підкреслює невід'ємну роль дружини у їх сім'ї.

"Мені подобаються сильні жінки, і мені подобається, що вона багато працює. Мені подобається, що вона чудова мама", — говорить Бекхем.

Футболіст вперше побачив Вікторію під час перегляду кліпу Say You'll Be There групи Spice Girls і з упевненістю сказав своєму сусідові по кімнаті: "Я одружуся з тією, у короткій чорній сукні".

Девід та Вікторія одружилися через кілька місяців після народження первістка Брукліна. Пізніше в сім'ї з'явилися ще троє дітей: сини Ромео, Круз і дочка Харпер.

