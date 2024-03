Дэвид Бекхэм признался, почему позвал замуж супругу Викторию

Футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией. Фото: Reuters

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер Виктория Бекхэм женаты почти 25 лет. Спортсмен рассказал, почему он женился на солистке Spice Girls и что его привлекает в супруге.

Об этом пишет Daily Mail.

Виктория Бекхэм привлекла супруга красотой

Виктория и Дэвид поженились в Ирландии 4 июля 1999 года. Поначалу певица и будущий модный дизайнер привлекла знаменитого спортсмена своей красотой.

"Я действительно просто влюбился в нее. Правда. Она мне просто нравилась. Я не знал, какая она как человек. Я просто полюбил ее, я не знал, на ком женюсь и с кем буду до конца жизни", — говорит спортсмен.

Футболиста все больше покоряла сила супруги, ее трудолюбие и то, какой матерью она стала для детей.

"Я не понимал, какая она сильная женщина, и именно это привлекло меня в ней больше всего. Мне нравится, что она ухаживает за мной большую часть времени, и знаете, мы создали эту жизнь с четырьмя удивительными детьми, важнейшими в нашей жизни, поэтому я и выбрал Викторию...за то, как она руководит семьей", — добавил футболист.

Дэвид подчеркивает неотъемлемую роль супруги в их семье.

"Мне нравятся сильные женщины, и мне нравится, что она много работает. Мне нравится, что она отличная мама", — говорит Бекхэм.

Футболист впервые увидел Викторию во время просмотра клипа Say You'll Be There группы Spice Girls и с уверенностью сказал своему соседу по комнате: "Я женюсь на той, в коротком черном платье".

Дэвид и Виктория поженились через несколько месяцев после рождения первенца Бруклина. Позже в семье появилось еще трое детей: сыновья Ромео, Круз и дочь Харпер.

