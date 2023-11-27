Діаманд на пів-пальця — Наомі Кемпбелл заінтригувала обручкою як на заручини

Діамант на пів-пальця — Наомі Кемпбелл заінтригувала обручкою як на заручини
Британська супермодель Наоми Кемпбелл відвидала гонки F1 Grand Prix в Абу-Дабі. Там вона з'явилася у кежуал-образі: бавовняній сукні-сорочці, у кросівках і з розплетеним волоссям. Проте на безіменному пальці 53-річної моделі красувався величезний діамант.
Про це пише Daily Mail.
Ще одна загадка
Наомі Кемпбелл вже чотири роки публічно не розповідає про свої стосунки. Та попри це за цей час у неї з'явилося дві дитини: у 2021-му у неї народилася донечка, а цього літа — син.
Хто батько дітей — не відомо. Прихильники вважають, що обидва рази модель скористалася послугами сурогатної матері, адже раніше в інтерв'ю казала, що наука дасть їй можливість стати мамою, коли захоче вона сама.
Останнім хлопцем, стосунки з яким Наомі не приховувала, був значно молодший від неї репер Skepta, проте це було ще 4 роки тому. Кілька років тому ходили чутки, що модель зустрічається з американцем, проте особистість його так і залишилася таємницею.
Тепер Кемпбелл знову інтригує — на гонкаї у Арабських Еміратах вона засвітила величезну каблучку на безіменному пальці.
За звичкою, особистість щасливчика, якому зірка відповіла "так" (адже каблучка очевидно що — обручка), вона тримає у таємниці.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл оголилася в ексцентричній модній кампанії.
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