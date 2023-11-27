Діаманд на пів-пальця — Наомі Кемпбелл заінтригувала обручкою як на заручини

Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Британська супермодель Наоми Кемпбелл відвидала гонки F1 Grand Prix в Абу-Дабі. Там вона з'явилася у кежуал-образі: бавовняній сукні-сорочці, у кросівках і з розплетеним волоссям. Проте на безіменному пальці 53-річної моделі красувався величезний діамант.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ще одна загадка

Наомі Кемпбелл вже чотири роки публічно не розповідає про свої стосунки. Та попри це за цей час у неї з'явилося дві дитини: у 2021-му у неї народилася донечка, а цього літа — син.

Маленький син Наомі Кемпбелл і рука її доньки. Фото: instagram.com/naomi

Хто батько дітей — не відомо. Прихильники вважають, що обидва рази модель скористалася послугами сурогатної матері, адже раніше в інтерв'ю казала, що наука дасть їй можливість стати мамою, коли захоче вона сама.

Останнім хлопцем, стосунки з яким Наомі не приховувала, був значно молодший від неї репер Skepta, проте це було ще 4 роки тому. Кілька років тому ходили чутки, що модель зустрічається з американцем, проте особистість його так і залишилася таємницею.

Наомі Кемпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Дабі. Фото: Shutterstock

Тепер Кемпбелл знову інтригує — на гонкаї у Арабських Еміратах вона засвітила величезну каблучку на безіменному пальці.

Наомі Кемпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Дабі. Фото: Daily Mail

За звичкою, особистість щасливчика, якому зірка відповіла "так" (адже каблучка очевидно що — обручка), вона тримає у таємниці.

Наомі Кемпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл оголилася в ексцентричній модній кампанії.

Також ми писали, що неймовірна Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.