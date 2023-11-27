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Бриллиант на пол пальца — Наоми Кэмпбелл заинтриговала помолвочным кольцом

27 ноября 2023 14:29
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Диаманд на пол-пальца - Наоми Кэмпбелл заинтриговала кольцом как на помолвку
Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила гонки F1 Grand Prix в Абу-Даби. Там она появилась в кэжуал-образе: хлопковом платье-рубашке, в кроссовках и с расплетенными волосами. Однако на безымянном пальце 53-летней модели красовался огромный бриллиант.

Об этом пишет Daily Mail.

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Наоми Кэмпбелл уже четыре года публично не рассказывает о своих отношениях. Но за это время у нее появилось два ребенка: в 2021-м у нее родилась дочь, а этим летом — сын.

 

Маленький сын Наоми Кэмпбелл и рука ее дочь. Фото: instagram.com/naomi

Кто отец детей – неизвестно. Поклонники считают, что оба раза модель воспользовалась услугами суррогатной матери, ведь раньше в интервью говорила, что наука даст ей возможность стать мамой, когда захочет она сама.

Последним парнем, отношения с которым Наоми не скрывала, был рэпер Skepta, который был значительно моложе ее, однако это было еще 4 года назад.

Несколько лет назад ходили слухи, что модель встречается с американцем, однако его личность так и осталась тайной.

 

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Даби. Фото: Shutterstock

Теперь Кэмпбелл снова интригует — на гонке в Арабских Эмиратах она засветила огромное кольцо на безымянном пальце.

 

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Даби. Фото: Daily Mail

По привычке, личность счастливчика, которому звезда ответила "да" (ведь кольцо очевидно что обручальное), она держит в тайне.

 

Наоми Кэмпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Даби. Фото: Reuters

Напомним, Наоми Кэмпбелл обнажилась в эксцентричной модной кампании.

Также мы писали, что невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.

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