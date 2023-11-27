Диаманд на пол-пальца - Наоми Кэмпбелл заинтриговала кольцом как на помолвку

Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила гонки F1 Grand Prix в Абу-Даби. Там она появилась в кэжуал-образе: хлопковом платье-рубашке, в кроссовках и с расплетенными волосами. Однако на безымянном пальце 53-летней модели красовался огромный бриллиант.

Об этом пишет Daily Mail.

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Наоми Кэмпбелл уже четыре года публично не рассказывает о своих отношениях. Но за это время у нее появилось два ребенка: в 2021-м у нее родилась дочь, а этим летом — сын.

Маленький сын Наоми Кэмпбелл и рука ее дочь. Фото: instagram.com/naomi

Кто отец детей – неизвестно. Поклонники считают, что оба раза модель воспользовалась услугами суррогатной матери, ведь раньше в интервью говорила, что наука даст ей возможность стать мамой, когда захочет она сама.

Последним парнем, отношения с которым Наоми не скрывала, был рэпер Skepta, который был значительно моложе ее, однако это было еще 4 года назад.

Несколько лет назад ходили слухи, что модель встречается с американцем, однако его личность так и осталась тайной.

Наоми Кэмпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Даби. Фото: Shutterstock

Теперь Кэмпбелл снова интригует — на гонке в Арабских Эмиратах она засветила огромное кольцо на безымянном пальце.

Наоми Кэмпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Даби. Фото: Daily Mail

По привычке, личность счастливчика, которому звезда ответила "да" (ведь кольцо очевидно что обручальное), она держит в тайне.

Наоми Кэмпбелл на F1 Grand Prix в Абу-Даби. Фото: Reuters

Напомним, Наоми Кэмпбелл обнажилась в эксцентричной модной кампании.

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