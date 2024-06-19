Загадка на уважність: спробуйте за 5 секунд знайти дятла в густому лісі

Оптична головоломка, де потрібно знайти дятла. Фото: УНІАН

З цією оптичною головоломкою можуть впоратися лише ті люди, які є надзвичайно розумними і мають найгостріший зір. Скоріш спробуйте і свої сили в цій загадці, щоб дізнатися, чи входите ви до числа людей з високим рівнем інтелектуальних здібностей.

Головоломку запропонували на "УНІАН".

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Уважно погляньте на фотографію, що ви на ній бачите? Правильно — звичайнісінький густий ліс з високими тонкими деревами. Здається, ніби нічого такого незвичайного немає на цьому знімку. Але ж ні, на ньому є дещо, що вам, власне, і потрібно знайти в цій оптичній головоломці.

Спробуйте відшукати дятла, який хитро заховався серед високих стовбурів у лісу. Проте, зробити вам це потрібно менш ніж за п’ять секунд, оскільки в іншому випадку неможливо перевірити ваші здібності. Тому уважно зосередьтеся на цьому знімку і використайте всі свої здібності.

Радимо вам усамітнитися, щоб не відвертатися на оточення, і взяти до рук пристрій, на якому потрібно встановити таймер на п’ять секунд. Краще взяти більший пристрій, щоб більш детально бачити фотографію. Якщо ви готові, ми бажаємо вам успіхів!

Оптична ілюзія на перевірку уважності. Фото: УНІАН

Що ж, ви змогли довести не тільки оточенню, а й самому собі, що ви є дуже розумною і кмітливою людиною, яка вміє бачити неочевидні речі. Але якщо ви так і не змогли вирішити цю загадку, спробуйте ще раз або ловіть нашу підказку!

Правильна відповідь — де дятел

Подивіться на праву частину фотографії та зверніть увагу на її середину — саме там і заховався дятел, якого одразу дуже важко побачити через те, що він злився з листвою на деревах.

Знайдений дятел у головоломці. Фото: УНІАН

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