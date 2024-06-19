Загадка на внимательность: попробуйте за 5 секунд найти дятла в густом лесу

Оптическая головоломка, где нужно найти дятла. Фото: УНИАН

С этой оптической головоломкой могут справиться только те люди, которые очень умны и имеют самое острое зрение. Скорее попробуйте и свои силы в этой загадке, чтобы узнать, входите ли вы в число людей с высоким уровнем интеллектуальных способностей.

Головоломку предложили на "УНИАН".

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Внимательно посмотрите на фотографию, что вы на ней видите? Правильно — самый обычный густой лес с высокими тонкими деревьями. Кажется, что ничего такого необычного нет на этом снимке. Но нет, на нем есть кое-что, что вам, собственно, и нужно найти в этой оптической головоломке.

Попытайтесь отыскать дятла, который хитро спрятался среди высоких стволов в лесу. Однако сделать вам это нужно менее чем за пять секунд, поскольку в противном случае невозможно проверить ваши способности. Поэтому внимательно сосредоточьтесь на этом снимке и используйте все свои способности.

Советуем вам уединиться, чтобы не отвлекаться на окружающих людей, и взять в руки устройство, на котором нужно установить таймер на пять секунд. Лучше взять побольше устройство, чтобы подробнее видеть фотографию. Если вы готовы, мы желаем вам удачи!

Оптическая иллюзия на проверку внимательности. Фото: УНИАН

Что ж, вы смогли доказать не только окружающим, но и самому себе, что вы очень умный и сообразительный человек, умеющий видеть неочевидные вещи. Но если вы так и не смогли решить эту загадку, попробуйте снова или ловите нашу подсказку!

Правильный ответ — где дятел

Посмотрите на самую правую часть фотографии и обратите внимание на ее середину — именно там и спрятался дятел, которого сразу очень трудно увидеть из-за того, что он слился с листьями на деревьях.

Найденный дятел в головоломке. Фото: УНИАН

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