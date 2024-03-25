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Дивний вибір — епатажна дружина Каньє Веста вразила неочікуваним виходом

25 березня 2024 09:26
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дивний вибір — епатажна дружина Каньє Веста вразила неочікуваним виходом
Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі привернули увагу в Лос-Анджелесі. Подружжя — 46-річний Каньє та 29-річна Б’янка — пішли в театр AMC, де вони, як повідомляється, оцінили "Дюну 2" з Тімоті Шаламе та Зендаєю в головних ролях.

Про це пише Daily Mail.

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Б’янка прибула на показ в блакитному боді без бретелей поверх мереживних білих колготок. Вона доповнила образ білими туфлями з відкритим носком і ремінцем. Каньє був у повністю чорному вбранні, яке складалося зі світшота з капюшоном поверх футболки. Після побачення в кіно в Grove вони попрямували до Westfield Mall у Century City, де перекусили в Din Tai Fung. Закусочна відома своїми супами з галушками, а також стравами з локшини.

 

Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid
Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid

 

Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid
Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid

 

Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid
Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid

 

Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid
Дружина Каньє Веста. Фото: Backgrid

Минулого тижня джерела повідомили, що батько Ченсорі, Лео, попросив і репера, і Б’янку полетіти до Австралії, щоб обговорити зовнішність його доньки.

Вест має чотирьох дітей — Норт, Сейнт, Чикаго, і Псалм — від колишньої дружини Кім Кардаш’ян.

Пара одружилася у 2022 році. У лютому джерело розповіло, що Кардаш’ян попросила Б’янку, не оголюватися, коли вона поруч із чотирма дітьми.

"Кім наказала Каньє ніколи не дозволяти Б’янці одягатися так біля їхніх дітей. Каньє робив з Кім те саме, що він робить з Б’янкою, протягом усього їхнього шлюбу. Різниця в тому, що коли Каньє одягав Кім, його поважали як людину — як художника. На жаль, Кім знає, через що проходить Б’янка, але вона відчуває, що Б’янка повинна була знати, у що вона влізла", — продовжило джерело.

Кім і Каньє одружилися в 2014 році, а розлучення завершилося в 2022 році.

Нагадаємо, репер Каньє Вест оголив сідниці дружини. А Ніколь Кідман знялась у відвертій фотосесії.

Каньє Вест
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