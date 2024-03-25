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Странный выбор — эпатажная супруга Канье Уэста поразила неожиданным выходом

25 марта 2024 09:26
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Странный выбор – эпатажная жена Канье Веста поразила неожиданным выходом
Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Вест и его супруга Бьянка Ченсори привлекли внимание в Лос-Анджелесе. Супруги — 46-летний Канье и 29-летняя Бьянка — пошли в театр AMC, где они, как сообщается, оценили "Дюну 2" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бьянка прибыла на показ в голубом боди без бретелек поверх кружевных белых колготок. Она дополнила образ белыми туфлями с открытым носком и ремешком. Канье был в полностью черном наряде, состоявшем из свитшота с капюшоном поверх футболки. После свидания в кино в Grove они направились к Westfield Mall в Century City, где перекусили в Din Tai Fung. Закусочная известна своими супами с клецками, а также блюдами из лапши.

 

Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid
Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid

 

Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid
Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid

 

Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid
Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid

 

Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid
Супруга Канье Уэста. Фото: Backgrid

На прошлой неделе источники сообщили, что отец Ченсори, Лео, попросил и репера, и Бьянку прибыть в Австралию, чтобы обсудить внешность его дочери.

У Уэста четыре ребенка — Норт, Сейнт, Чикаго, и Псалм — от бывшей супруги Ким Кардашьян.

Пара сыграла свадьбу в 2022 году. В феврале источник рассказал, что Кардашьян попросила Бьянку, когда она рядом с четырьмя детьми, не обнажаться.

"Ким приказала Канье никогда не позволять Бьянке одеваться так в присутстви и их детей. Канье делал с Ким то же, что он делает с Бьянкой, на протяжении всего их брака. Разница в том, что когда Канье одевал Ким, его уважали как человека — как художника. К сожалению, Ким знает, через что проходит Бьянка, но она чувствует, что Бьянка должна была знать, во что она влезла", — продолжил источник.

Ким и Канье поженились в 2014 году, а развод завершился в 2022 году.

Напомним, рэпер Канье Уэст обнажил ягодицы супруги. А Николь Кидман снялась в откровенной фотосессии.

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