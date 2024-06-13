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Дмитро Дікусар приголомшив рідкісними кадрами з передової

13 червня 2024 12:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дмитро Дікусар приголомшив рідкісними кадрами з передової
Танцівник та воїн Зброїних Сил України Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцюрист та хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар після початку повномасштабного вторгнення взяв в руки зброю та пішов захищати свою країну. Хореограф поділився небаченими кадрами з передової та показав реалії війни.

Відео розмісив у своєму Instagram.

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За словами Дікусара, він пишається своїми мужніми побратимами. Танцівник запевнив, що публікуючи матеріал не порушив військової таємниці.

 

 

"Давно давав про себе знати…Вибачте, якщо змусив нервуватися! Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише меленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони супер-люди для мене. Шануйтесь, любі українці і шануйте наших героїв! Тримаємо стрій! Слава Україні!! P.S. Прав на цю чудову пісню я не маю, тому відео, скоріш за все, швидко видалять. Локації застарілі, військова таємниця не порушена", — говорить Дікусар.

Саундтреком до відео стала пісня Kalish Orchestra — Stefania. У кадарі Дмитро позує із побратимами, добровольцями, показує результати лікування, тестує нову форму та ласує морозивом.

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової.
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової.
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

Дмитро Дікусар вразив відео з передової
Дмитро Дікусар вразив відео з передової. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

 

"Найкращий, ви вінець справжнього чоловіка. Дякую вам за все", "Бережіть себе. Щиро дякуємо усім хто захищає нашу землю і нас, знаємо якою ціною ми проживаємо кожен день", "Діма ви крутий,гордість нації! Людина з правильним наповненням! Дякуємо вам!", "Повертайтеся живими і неушкодженими. Чекаємо Вас на паркеті", — пишуть фанати на сторінці артиста у соціальній мережі.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар відзначив день народження. А раніше Дмитро Дікусар сказав, чи повернеться на паркет танцювати.

Дмитро Дікусар
українські зірки
війна
ЗСУ

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