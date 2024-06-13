Дмитрий Дикусар ошеломил редкими кадрами по передовой

Танцовщик и воин Вооруженных Сил Украины Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Танцор и хореограф, звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар после начала полномасштабного вторжения взял в руки оружие и отправился защищать свою страну. Хореограф поделился редкими кадрами с передовой и показал реалии войны.

Видео разместил в своем Instagram.

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По словам Дикусара, он гордится своими мужественными собратьями. Танцовщик заверил, что публикуя материал не нарушил военную тайну.

"Давно давал о себе знать…Простите, если заставил нервничать! Смонтировал "на коленках" небольшой фрагмент своей жизни. Таким было начало. И на фото лишь маленькая часть моих друзей и собратьев. Все они супер-люди для меня. Дорогие украинцы уважайте наших героев! Держим строй! Слава Украине! P.S. Прав на эту замечательную песню у меня нет, поэтому видео, скорее всего, быстро удалят. Локации устаревшие, военная тайна не нарушена", — говорит Дикусар.

Саундтреком к видео стала песня Kalish Orchestra — Stefania. В кадре Дмитрий позирует с собратьями, добровольцами, показывает результаты лечения, тестирует новую форму и лакомится мороженым.

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Дмитрий Дикусар поразил видео с передовой. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

"Самый лучший, вы венец настоящего мужчины. Спасибо вам за все", "Берегите себя. Искренне благодарим всех кто защищает нашу землю и нас, знаем какой ценой мы проживаем каждый день", "Дима вы крут, гордость нации! Человек с правильным наполнением! Спасибо вам!", "Возвращайтесь живыми и невредимыми. Ждем Вас на паркете", — пишут фанаты на странице артиста в социальной сети.

Напомним, Дмитрий Дикусар отметил день рождения. А раньше Дмитрий Дикусар сказал, вернется ли на паркет танцевать.