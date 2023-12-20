Коляденко забув про Білик і знайшов собі нову дівчину — подробиці

Хореограф і співак Дмитро Коляденко у програмі "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube

Відомий в Україні хореограф, танцівник, шоумен, ведучий і співак Дмитро Коляденко розкрив цікаві подробиці свого особистого життя. Популярний український артист зізнався, чи є зараз у нього кохана дівчина і чи хоче він мати другу половинку.

Подробиці свого особистого життя Дмитро Коляденко розкрив у програмі "Він Вона Шоу" в YouTube.

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Особисте життя Дмитра Коляденка

Український танцівник зізнався, що зараз він активно шукає ту дівчину, яку б зміг покохати. Втім, він додав, що сьогодні одна, все ж таки, змогла запасти йому в душу, але що стосується серйозних кроків, то Дмитро поки не поспішає з цим.

Дмитро Коляденко чесно зізнався, що він знайомиться з дівчатами в соціальній мережі Instagram і може сміливо написати тій, яка поставить "лайк" його фотографії або відео. Більш того, хореограф навіть ходив на побачення з деякими шанувальницями з Instagram.

"У мене зараз є бажання знайти своє кохання. Я шукаю кохання. Хочу ходити на побачення. Мені пише багато дівчат, надсилають сердечка. А я відповідаю! Два рази вже ходив на побачення. Ми познайомилися в Instagram, і це я написав", — заявив український хореограф Дмитро Коляденко.

Дмитро Коляденко у програмі "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube

Крім того, артист додав, що зараз в нього намічаються стосунки з однією дівчиною, з якою в нього "цукерково-букетний період". Втім, поки нічого такого в Дмитра з цією дівчиною не було, адже він ще не дуже поспішає робити якісь кроки вперед.

"Але ще нічого не було. Я тільки один раз з однією, і один раз з іншою сходив на побачення", — також додає український артист.

Стосунки Дмитра Коляденка з Іриною Білик

Відомо, що колись український хореограф Дмитро Коляденко перебував у стосунках зі співачкою Іриною Білик. Останнім часом вони дуже активно з’являються разом на публіці та навіть снідають разом, через що виникають певні чутки стосовно того, що між ними знову може бути роман.

Співак Дмитро Коляденко зі своєю колишньою Іриною Білик. Фото: УНІАН

Більш того, не так давно артистка давала свій коментар щодо того, що між ними відбувається. Ірина Білик зазначила, що вони кохають одне одного і часто зустрічаються на спільних концертах.

"Багатьох цікавить, чи разом ми з Дмитром. Чи спимо ми разом, чи їмо разом. Я хочу сказати, людям необхідна, особливо зараз, казка. Так, ми кохаємо одне одного. Це правда. Чи спимо ми разом, ми вам в ефірі не розкажемо. Їмо теж разом. І інколи снідаємо. Бо ми зустрічаємося дуже часто на спільних концертах", — зізналася Ірина Білик.

Публікація зі сторінки ЖВЛ. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Ірина Білик показала кумедне відео з Дмитром Коляденком.

Раніше ми розповідали про те, що артист Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий боротися за Ірину Білик після розлучення.

Також ми повідомляли про те, що співачка Ірина Білик зізналася, за що вона любить Дмитра Коляденка.