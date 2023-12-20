Коляденко забыл о Билык и нашел себе новую девушку — подробности

Хореограф и певец Дмитрий Коляденко в программе "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube

Известный в Украине хореограф, танцор, шоумен, ведущий и певец Дмитрий Коляденко раскрыл интересные подробности своей личной жизни. Популярный украинский артист признался, есть ли у него сейчас любимая девушка и хочет ли он иметь вторую половинку.

Подробности своей личной жизни Дмитрий Коляденко раскрыл в программе "Він Вона Шоу" в YouTube.

Читайте также:

Личная жизнь Дмитрия Коляденко

Украинский танцор признался, что сейчас он активно ищет ту девушку, которую смог бы полюбить. Впрочем, он добавил, что сегодня одна, все же, смогла впасть ему в душу, но что касается серьезных шагов, то Дмитрий пока не спешит с этим.

Дмитрий Коляденко честно признался, что он знакомится с девушками в социальной сети Instagram и может смело написать той, которая поставит "лайк" его фотографии или видео. Более того, хореограф даже ходил на свидание с некоторыми поклонницами из Instagram.

"У меня сейчас есть желание найти свою любовь. Я ищу любовь. Хочу ходить на свидания. Мне пишет много девушек, присылают сердечки. А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидание. Мы познакомились в Instagram, и это я написал", — заявил украинский хореограф Дмитрий Коляденко.

Дмитрий Коляденко в программе "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, артист добавил, что сейчас у него намечаются отношения с одной девушкой, с которой у него "конфетно-букетный период". Впрочем, пока ничего такого у Дмитрия с этой девушкой не было, ведь он еще не слишком торопится делать какие-то шаги вперед.

"Но еще ничего не было. Я только однажды с одной, и однажды с другой сходил на свидание", — также добавляет украинский артист.

Отношения Дмитрия Коляденко с Ириной Билык

Известно, что когда-то украинский хореограф Дмитрий Коляденко находился в отношениях с певицей Ириной Билык. В последнее время они очень активно появляются вместе на публике и даже завтракают вместе, из-за чего возникают слухи о том, что между ними снова может быть роман.

Певец Дмитрий Коляденко со своей бывшей Ириной Билык. Фото: УНИАН

Более того, недавно артистка давала свой комментарий касательно того, что между ними происходит. Ирина Билык отметила, что они любят друг друга и часто встречаются на совместных концертах.

"Многих интересует, вместе ли мы с Дмитрием. Спим ли мы вместе, едим ли вместе. Я хочу сказать, людям необходима, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга. Это правда. Спим ли мы вместе, мы вам в эфире не расскажем. Едим тоже вместе. И иногда завтракаем. Потому что мы встречаемся очень часто на совместных концертах", — призналась Ирина Билык.

Публикация со страницы ЖВЛ. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Ирина Билык показала забавное видео с Дмитрием Коляденко.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Дмитрий Коляденко признался, готов ли бороться за Ирину Билык после развода.

Также мы сообщали о том, что певица Ирина Билык призналась, за что она любит Дмитрия Коляденко.